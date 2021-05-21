Полезные советы для садоводов

Приближается сезон садоводства, вернее он в самом разгаре. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или вы уже заядлый садовод, вы знаете, что садоводство — это полезный способ проводить больше времени на открытом воздухе!

Садоводство тонкое искусство и наука, и тут всегда пригодятся полезные советы и рекомендации. Главное, что бы они были просты и доступны по цене! Именно такие мы и хотим вам предложить.



Сделайте капельный полив из старой бутылки из-под газировки

Запасной резервуар для воды из пластиковой бутылки

Переделайте разбитые горшки в маркеры для растений

Сделайте полезное на любом огороде сооружения из труб ПВХ

Соберите воду для своего сада просто присоединив сливную трубу к бочке

Переделайте поддон в мини грядки



Создайте из ненужных цементных блоков приподнятую грядку

Из простого подвесного карманного органайзера можно сделать вертикальный сад

Сделайте необычную круглую садовую опору

Сделайте симпатичную садовую башню из горшков

Используйте стеклянные бутылки, чтобы украсить садовую дорожку



Сделайте красивую дорожку

Сделайте переносные мини теплицы

Дети обязательно обрадуются такому замечательному дому из подсолнечника

Превратите свои старые пни в саду во что-нибудь впечатляющее