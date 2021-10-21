Водительские страхи на дорогах, которые испытывают и новички, и профи

С нами не соскучишься!



1. Ямы



Вряд ли эту «Бентли» готовили к такому. | Фото: s0.rbk.ru





Ну и конечно же, говоря водительских страхах в



Так как же перестать «ловить ямы»? На наших дорогах – никак. Но минимизировать урон от наезда на них можно. Для этого, во-первых, нужно внимательно следить за дорогой. НЕ превышать скорость и ехать заведомо не спеша на незнакомом участке дороги. При обнаружении ямы, естественно, нужно тормозить, однако перед самой ямой педаль тормоза следует отпустить. Это разгрузит передние колеса, и машина пройдет поврежденный участок дороги гораздо более плавно и с меньшими повреждениями. По этому же принципу, не следует нажимать на газ сразу после того, как передние колеса проехали яму, ведь таким образом загрузится и получит сильный удар задняя подвеска. Из этого следует, что участок с ямами нужно проезжать не спеша, на максимально «стабильной машине».

2. Узкие улочки и плотный трафик



Отсюда еще попробуй выехать. | Фото: popgun.ru





Узкая улочка с плотным трафиком – ситуация, которую боятся новички и не любят опытные водители. Здесь нужно быть максимально внимательным, никуда не спешить, действовать согласно ПДД и здравому смыслу. Особых лайфхаков для такой ситуации нет. Страх с опытом пройдет. А чтобы ускорить этот процесс можно



Совет от сайта Novate.ru: Уверенность приходит с умением. Поэтому, чтобы избавиться от страхов и неуверенности следует проработать все проблемные ситуации на закрытой площадке. Если этого не сделать, то эти проблемные ситуации такими и останутся навсегда. Опыт – это скорее привычка, которая позволяет не бояться езды, но вот мастерство вождения можно освоить только целенаправленно изучая его.

3. Езда заднем ходом



Не стоит стесняться просить о помощи. | Фото: nastroy.net





Здесь мы продолжим тему предыдущего пункта. Многие новички жутко боятся ездить задом, а поскольку в повседневной жизни редко приходится долго ездить задом – максимум отъехать от гаража или парковки – то и многих опытных водителей необходимость выполнить сложный маневр задним ходом может застать врасплох. Здесь нужно четко понимать, что даже очень крутой водитель-профессионал не может



Вообще, «не спешить» - это, пожалуй, один из главнейших советов для молодых… а скорее даже для всех водителей. Действия за рулем не должны бежать вперед мыслей.

4. Параллельная парковка с зрителями



Чтобы научиться парковаться быстро и уверенно - нужны тренировки. | Фото: i.ytimg.com





Параллельная парковка – сложнейший и необходимейший маневр городского вождения. Ее особо никто не любит. Однако по-настоящему неприятно совершать ее, когда в салоне



Ну и конечно же, говоря водительских страхах в нашей стране, начать, пожалуй, стоит с ям. Каждый водитель, ездивший по отечественным дорогам знает это чувство, когда слишком поздно увидел большую яму, шансов объехать или оттормозиться – ноль, мышцы рефлекторно напрягаются, на лице возникает странная гримаса, и тут раздается жуткий грохот – словно ножом по сердцу. К сожалению, в России далеко не все миллионеры, поэтому к своим автомобилям владельцы относятся с трепетом. А ремонт подвески – дело недешевое.Так как же перестать «ловить ямы»? На наших дорогах – никак. Но минимизировать урон от наезда на них можно. Для этого, во-первых, нужно внимательно следить за дорогой. НЕ превышать скорость и ехать заведомо не спеша на незнакомом участке дороги. При обнаружении ямы, естественно, нужно тормозить, однако перед самой ямой педаль тормоза следует отпустить. Это разгрузит передние колеса, и машина пройдет поврежденный участок дороги гораздо более плавно и с меньшими повреждениями.По этому же принципу, не следует нажимать на газ сразу после того, как передние колеса проехали яму, ведь таким образом загрузится и получит сильный удар задняя подвеска. Из этого следует, что участок с ямами нужно проезжать не спеша, на максимально «стабильной машине».Узкая улочка с плотным трафиком – ситуация, которую боятся новички и не любят опытные водители. Здесь нужно быть максимально внимательным, никуда не спешить, действовать согласно ПДД и здравому смыслу. Особых лайфхаков для такой ситуации нет. Страх с опытом пройдет. А чтобы ускорить этот процесс можно выехать на закрытую площадку, расставить полуторалитровые бутылки с водой вместо конусов, и поупражняться в чувстве габаритов.Уверенность приходит с умением. Поэтому, чтобы избавиться от страхов и неуверенности следует проработать все проблемные ситуации на закрытой площадке. Если этого не сделать, то эти проблемные ситуации такими и останутся навсегда. Опыт – это скорее привычка, которая позволяет не бояться езды, но вот мастерство вождения можно освоить только целенаправленно изучая его.Здесь мы продолжим тему предыдущего пункта. Многие новички жутко боятся ездить задом, а поскольку в повседневной жизни редко приходится долго ездить задом – максимум отъехать от гаража или парковки – то и многих опытных водителей необходимость выполнить сложный маневр задним ходом может застать врасплох. Здесь нужно четко понимать, что даже очень крутой водитель-профессионал не может контролировать все габариты машины при езде задом, потому что у автомобиля есть так называемые мертвые зоны, и многого он просто физически не видит. Поэтому не стоит стесняться просить о помощи, делать нужно все не спеша, но уверенно.Вообще, «не спешить» - это, пожалуй, один из главнейших советов для молодых… а скорее даже для всех водителей. Действия за рулем не должны бежать вперед мыслей.Параллельная парковка – сложнейший и необходимейший маневр городского вождения. Ее особо никто не любит. Однако по-настоящему неприятно совершать ее, когда в салоне кто -то есть. Многие начинают спешить, ошибаться нервничать и в итоге – стыдливые поиски другого места для паркинга, которое оказывается жутко далеко от места назначения, или того хуже – побитые автомобили. Решить эту проблему, как мы уже говорили, помогут только регулярные тренировки.

Страх за рулем свойственен в большей степени новичкам. Однако есть вещи, которые не нравятся каждому водителю. Поэтому в сегодняшней подборке - обсуждаем водительские страхи, и думаем, как их побороть.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: