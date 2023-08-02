2 натуральные и недорогие подкормки для орхидеи

Подкормите орхидею двумя натуральными растворами, и она тут же отзовётся пышным цветением, нормальным ростом и развитием, здоровыми, зелёными корнями и листьями! Подкормки совершенно недорогие и очень эффективные.







Измельчите 3 зубчика чеснока. Залейте чуть горячей водой (1 л), перемешайте. Оставьте на сутки.







Процедите и разведите 1:3 с водой. Поливайте под корень орхидею раз в месяц такой чесночной водой — она ей очень нравится!







Также орхидея обожает лимонную воду. В 1 л воды добавьте 1 ч. л. лимонного сока. Полученным раствором также полезно поливать орхидею под корень раз в месяц. Этих двух подкормок будет вполне достаточно, чтобы поддерживать нормальный рост и развитие цветка!





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