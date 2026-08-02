Почему в СССР почти все телефоны были дисковыми



Дисковый телефон./ Фото: guns.ru Дисковый телефон./ Фото: guns.ru

Во второй половине 1970-х годов кнопочные стационарные телефоны всё ещё были экзотикой, но уже через несколько лет их ввели в обиход, и они стали массовым явлением. Правда, не в Советском Союзе. До самого конца самыми распространёнными здесь были дисковые аппараты, и даже после распада СССР они использовались очень долгое время. Во второй половине 1970-х годов кнопочные стационарные телефоны всё ещё были экзотикой, но уже через несколько лет их ввели в обиход, и они стали массовым явлением. Правда, не в Советском Союзе. До самого конца самыми распространёнными здесь были дисковые аппараты, и даже после распада СССР они использовались очень долгое время.И пока в остальном мире можно было просто нажимать на кнопки, здесь звонившие упорно вертели диски.

1. Новые АТС



Одна из первых автоматических АТС./ Фото: flickr.com Одна из первых автоматических АТС./ Фото: flickr.com

В жизни Советского Союза было много уникальных явлений, которые влияли на работу целых отраслей, и телефонная связь исключением не была. История современной советской телефонии началась ещё в 1924 году, когда в Петрограде установили первую телефонную АТС. До этого момента все звонки соединяли вручную телефонисты, но с ростом числа абонентов правительство было вынуждено этот процесс автоматизировать. АТС от шведской системы «Эриксон» поддерживала до сотни номеров, но это был важный шаг в развитии коммуникаций. Правда, поначалу связь эта предназначалась только для правительственных нужд, но в не столь далёком будущем она получила дальнейшее развитие.



Телефон БАГТА-50./ Фото: habartorg.ru Телефон БАГТА-50./ Фото: habartorg.ru

Летом 1929 года эта же технология пошла в массы, когда в Ростове-на-Дону открылась первая в СССР крупная АТС, рассчитанная на шесть тысяч номеров, а через год ещё одна заработала в Москве. Правда, без технических трудностей не обошлось. Например, для работы с автоматической телефонной станцией нужны были телефонные аппараты определённой конструкции, и их пришлось устанавливать отдельно.

2. Только диск и импульсы



Дисковый номеронабиратель./ Фото: regionoperator.ru Дисковый номеронабиратель./ Фото: regionoperator.ru

До перехода на автоматические телефонные станции телефоны были очень простыми и фактически представляли собой микрофон с наушником, которые подключались к линии. Но для работы с АТС этого было недостаточно: она автоматически обрабатывала звонки и соединяла с нужным номером. Самым же простым способом отличить один номер от другого был импульсный код: если АТС получала от телефона три импульса, то это была тройка, если пять – то пятёрка. Каждый раз набирая на диске телефона цифру, человек отправлял очередной набор импульсов, и всё это складывалось в телефонный номер. Без номеронабирателя (то есть без диска) телефон просто не смог бы работать.



Обычный для СССР телефон./ Фото: festima.ru Обычный для СССР телефон./ Фото: festima.ru

Вся огромная телефонная сеть Советского Союза в итоге строилась на автоматических станциях, которые читали импульсы из телефонных линий, расшифровывали их и соединяли абонента с нужным номером. Телефонная сеть охватывала все города и везде работала одинаково. Это уже потом появились более современные АТС, которые работали с тоновым набором, то есть распознавали не импульсы, а звуки разной тональности, уже знакомые современному человеку. Правда, в Советском Союзе они не прижились: переход на новый стандарт требовал замены практически всего оборудования и стоил огромных денег. И средства на это выделять никто не собирался.

3. Дисковый набор и кнопочный



Дисковый телефон ТА-68./ Фото: rbc.ru Дисковый телефон ТА-68./ Фото: rbc.ru

Стандарты в советской промышленности установились уже после окончания Второй мировой войны, а в конце 1960-х годов начался выпуск самого массового советского телефона ТА-68. Его создавали по жестким требованиям, а на первое место ставилась огромная надёжность. По замыслу его создателей, телефон должен был верой и правдой отслужить 30-40 лет, подвергаясь совсем не дружелюбному обращению, включая многочисленные падения, брошенную куда попало трубку, удары и прочие бытовые неприятности. Самое же интересное, что в итоге так и вышло: советские телефоны надолго пережили страну и потом использовались ещё в 2000-х.



Вечный телефон./ Фото: belebeyikm.ru Вечный телефон./ Фото: belebeyikm.ru

Дисковые телефоны ТА-68 оказались очень надёжными. Самой технически сложной их частью был номеронабиратель, то есть сам диск, но его устройство было настолько простым, что ломался он очень редко. Даже в случае поломки его с большой долей вероятности мог починить любой, кто умел держать отвёртку за правильный конец и хоть немного разбирался в технике.



Кнопочный./ Фото: festima.ru Кнопочный./ Фото: festima.ru

Конечно, это не значит, что кнопочных телефонов не было совсем. За всю советскую историю их было всего несколько моделей и выпускались они в небольшом количестве. Фактически это был дорогостоящий и дефицитный товар. По сравнению с обычными дисковыми телефонами они выглядели крайне необычно, но внутри них скрывалась очень спорная начинка. Советские телефонные станции могли работать только в одном режиме – импульсном, поэтому все кнопочные телефоны только выглядели более современными. Внутри у них пряталась микросхема, которая имитировала импульсный набор, то есть она «притворялась» дисковым номеронабирателем.



Кнопочных было мало./ Фото: searche.ru Кнопочных было мало./ Фото: searche.ru

Тем не менее это не мешало кнопочному телефону считаться престижным, роскошным и элитарным подарком. Такие телефонные аппараты стояли в министерствах, в приёмных или в номерах дорогих гостиниц для интуристов. Достать его просто так было практически невозможно.



АТС сейчас./ Фото: rasfokus.ru АТС сейчас./ Фото: rasfokus.ru

Ситуация стала меняться лишь после распада Советского Союза. В страну стали массово завозить зарубежную технику, да и необходимость в модернизации телефонных сетей давно назрела. В первой половине 1990-х годов телефонные сети стали понемногу переводить на цифровое оборудование, и вот тогда в квартирах появились «настоящие» кнопочные телефоны, которые использовали тональный набор.