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18 завораживающих фотографий, которые заставят придержать руками челюсть


Познавательные снимки, которые позволят узнать кое-что новое.

Познавательные снимки, которые позволят узнать кое-что новое.

Что ни говори, но самый креативный художник и творец – это природа. И никакой фотошоп не сравнится в красках с ее творениями. В сегодняшней подборке представлены 18 незаурядных фотографий, которые помогут узнать кое-что новое.

1. Из загадочного яйца, купленного в интернете, совершенно неожиданно вылупился страус эму


Загадка яйца раскрыта.

Загадка яйца раскрыта.

 

2. Редкая бабочка, крылья которой выглядят, как чистое стекло


Бабочка Грета с прозрачными крыльями.

Бабочка Грета с прозрачными крыльями.

 

3. Гусеница удивительной расцветки


Гусеница космической расцветки.

Гусеница космической расцветки.

 

4. Окаменелые морские лилии, которым более миллиона лет


Окаменелости мелового периода.

Окаменелости мелового периода.

 

5. Лобстер с редким двухцветным окрасом


Двухцветный лобстер.

Двухцветный лобстер.

 

6. Скелет рыбы фуги выглядит также зловеще, как она сама


Скелет самой ядовитой рыбы.

Скелет самой ядовитой рыбы.

 

7. Многоуровневое хранилище готовых моделей на заводе Volkswagen


Завод Volkswagen.

Завод Volkswagen.

 

8. Морской анемон, который выглядит просто завораживающе


Морской анемон.

Морской анемон.

 

9. Мощный зуб кита


Зуб кита.

Зуб кита.

 

10. Череп четырехрогой овцы святого Якова


Зловещий череп.


 

11. Синий кит - воистину огромная рыбина!


Череп синего кита.

Череп синего кита.

 

12. Бородатые агамы в четырех расцветках на любой вкус, так сказать


Удивительные оттенки.

Удивительные оттенки.

 

13. Рыбка с небесно-голубым мясом


Голубой зубастый терпуг.

Голубой зубастый терпуг.

 

Видео-бонус:


 

14. Камень, от которого невозможно оторвать взгляд


Черный опал.

Черный опал.

 

15. Завораживающее и пугающее явление природы


Потрясающее фото торнадо.

Потрясающее фото торнадо.

 

16. Граница зимы с весной


Времена года.

Времена года.

 

17. Белая акула в опасной близости


Белая акула.

Белая акула.

 

18. Дерево с необыкновенными корнями


Закрученные корни.

Закрученные корни.

 

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18 завораживающих фотографий, которые заставят придержать руками челюсть

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18 завораживающих фотографий, которые заставят придержать руками челюстьПодписаться на мой Instagram
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