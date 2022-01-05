18 завораживающих фотографий, которые заставят придержать руками челюсть

Познавательные снимки, которые позволят узнать кое-что новое.
Что ни говори, но самый креативный художник и творец – это природа. И никакой фотошоп не сравнится в красках с ее творениями. В сегодняшней подборке представлены 18 незаурядных фотографий, которые помогут узнать кое-что новое.
1. Из загадочного яйца, купленного в интернете, совершенно неожиданно вылупился страус эму
Загадка яйца раскрыта.
2. Редкая бабочка, крылья которой выглядят, как чистое стекло
Бабочка Грета с прозрачными крыльями.
3. Гусеница удивительной расцветки
Гусеница космической расцветки.
4. Окаменелые морские лилии, которым более миллиона лет
Окаменелости мелового периода.
5. Лобстер с редким двухцветным окрасом
Двухцветный лобстер.
6. Скелет рыбы фуги выглядит также зловеще, как она сама
Скелет самой ядовитой рыбы.
7. Многоуровневое хранилище готовых моделей на заводе Volkswagen
Завод Volkswagen.
8. Морской анемон, который выглядит просто завораживающе
Морской анемон.
9. Мощный зуб кита
Зуб кита.
10. Череп четырехрогой овцы святого Якова
11. Синий кит - воистину огромная рыбина!
Череп синего кита.
12. Бородатые агамы в четырех расцветках на любой вкус, так сказать
Удивительные оттенки.
13. Рыбка с небесно-голубым мясом
Голубой зубастый терпуг.
Видео-бонус:
14. Камень, от которого невозможно оторвать взгляд
Черный опал.
15. Завораживающее и пугающее явление природы
Потрясающее фото торнадо.
16. Граница зимы с весной
Времена года.
17. Белая акула в опасной близости
Белая акула.
18. Дерево с необыкновенными корнями
Закрученные корни.
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