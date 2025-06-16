Как побороть стресс из-за работы

Если работа довела тебя до выгорания, ничего хорошего в этом нет. Как справиться с проблемой, если нет сил на решения, кардинально меняющие жизнь? Двигаться мелкими шагами! Специалисты рассказывают, что и как нужно делать.





1. Выясни главную причину стресса

2. Перестань делать чужую работу

3. Отдели работу от остальной жизни

4. Заботься о себе