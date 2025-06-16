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Как побороть стресс из-за работы

Если работа довела тебя до выгорания, ничего хорошего в этом нет. Как справиться с проблемой, если нет сил на решения, кардинально меняющие жизнь? Двигаться мелкими шагами! Специалисты рассказывают, что и как нужно делать. Как побороть стресс из-за работы

1. Выясни главную причину стресса


Скорее всего, в твоем состоянии виновата одна из этих причин: переработки, недостаток контроля, неправильная мотивация (читай: низкая зарплата), проблемы с коллегами, конфликт ценностей.
Когда найдешь главную причину — полдела сделано. Наверняка у тебя получится решить вопрос с помощью начальства: поднять зарплату, перевести в другой отдел, исключить выходы на работу по выходным.

2. Перестань делать чужую работу


Ненормированный график часто оказывается следствием того, что на тебя навесили лишнего. Однажды ты захотел кому-то помочь или постеснялся отказаться — и понеслось. Подумай хорошенько, какая часть рабочих обязанностей на самом деле не твоя.

3. Отдели работу от остальной жизни


Очень хорошо, что ты работаешь с утра до вечера, потом берешь ноутбук домой и продолжаешь в выходные. Для работодателя, а не для тебя. Оставляй работу на работе, не включай дома служебный телефон и не участвуй во внезапных и никому не нужных совещаниях посреди ночи.

4. Заботься о себе


Звучит смешно, но это важно. Если спишь меньше семи часов подряд, чувствуешь постоянную усталость. Если есть на ходу и литрами пить кофе, долго не протянешь. Если все время сидеть на стуле и не заниматься спортом, организм довольно скоро взбунтуется. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить ее на работу и угробить здоровье!

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