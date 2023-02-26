Это потрясающе, но самый старый отель в мире принадлежит и обслуживается одной и той же семьей уже на протяжении тринадцати столетий. Заинтригованы? Тогда отправляемся в японский городок Хаякава.







Именно здесь расположен самый старый отель в мире, чей статус подтвержден официально в Книге рекордов Гиннеса. Но не менее интересным фактом еще является и то, что последние 1300 лет его обслуживает одна и та же семья. 52 поколения семья Махито является неизменным собственником отеля «Nishiyama Onsen Keiunkan». Кстати, цель визитов постояльцев, с момента его основания, остается также постоянной – отдых у горячих источников, которые здесь присутствуют в изобилии. Архитектура и интерьер также сохранены в первозданном виде. Основана гостиница в 705 году Фудживарой Махито.



















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