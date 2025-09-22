Женщины-самураи: как сражались японские воительницы

При слове «самурай» мы представляем определённо мужчину, и в популярных исторических фильмах ситуация та же. Девушку-самурая можно увидеть в аниме — например, в «Принцессе Мононоке», но все понимают, что в аниме можно увидеть всё, что угодно, даже если мультфильм заявлен на историческую тему. И тем не менее, история знает женщин-самураев, и это не просто два-три отдельных имени.

Вооружена и очень опасна

Три героини

И четвёртая