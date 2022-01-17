10 самых необычных домашних средств, которые действительно работают

Это работает!
Многие даже и не догадываются, с каким серьёзными проблемами позволяют справляться самые обычные продукты, которые есть в каждом доме. Оказывается с бородавками, головной болью, неприятным запахом изо рта и другими проблемами можно справиться без дорогостоящих медицинских средств.
1. Листерин против грибка
Жидкость для полоскания рта - спасение от грибка
Если замачивать ноги в листерине (жидкости для полоскания рта) в течение 15-20 минут два раза в день, то это вылечит в большинстве случаев грибок на ногтях пальцев ног. Листерин содержит антисептические ингредиенты и используется буквально для всего — от лечения гонореи до мытья полов. Листерин также хорош для лечения мозолей (нужно наносить мазок на мозоль 2-3 раза в день, чтобы подсушить ее) и перхоти.
2. Йогурт против неприятного запаха изо рта
Йогурт против неприятного запаха изо рта
Исследования показали, что живые бактерии в йогурте без сахара могут убить бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. Соответственно, с гибелью этих бактерий уйдет и зловоние.
3. Оливковое масло против экземы
Оливковое масло против экземы
Оливковое масло богато витамином Е, поэтому является отличным увлажнителем кожи. Если наносить нерафинированное оливковое масло на кожу после душа, когда она еще влажная, то это поможет успокоить неприятные ощущения от экземы.
4. Сахар останавливает икоту
Сахар против икоты.
Икота раздражает кого угодно, но ее можно остановить их в течение одной минуты, просто проглотив полную чайную ложку сухого сахара. Эксперты считают , что внезапная сладость на языке перегружает нервные окончания во рту и останавливает спазмы, вызывающие икоту.
5. Жевательная резинка против стресса
Жевательная резинка против стресса
Исследования показали, что жевание резинки с перечной мятой или корицей повышает внимание и уменьшает усталость на целых 20%. Испытуемые также сообщили о том, что у них на 25% реже наблюдалось чувство разочарования и 30% увеличивалась настороженность. Стресс при общении был на 30% короче у тех, кто жевал резинку, по сравнению с теми, кто этого не делал.
6. Клейкая лента лечит бородавки
Клейкая лента лечит бородавки.
Некоторые люди идут на большие ухищрения, чтобы удалить бородавки. Хотя, как правило, это болезненные варианты, такие как криотерапия, кислотные препараты, лазерная терапия и т.д., но даже криотерапия (сжигание бородавок жидким азотом) имеет шанс успеха всего в 60%. При этом сравнительно безболезненная практика применения небольшого куска клейкой ленты обеспечивает вероятность успеха в 85%.
Нужно просто нанести небольшой кусочек клейкой ленты на бородавку и оставить так на неделю. Затем необходимо тщательно вымыть пораженную область и протереть ее пемзой, после чего вновь наклеить ленту на одну неделю. Повторять, пока бородавка не исчезнет.
7. Прикусывание карандаша лечит головные боли
Карандаш во рту как средство от головной боли.
Головные боли часто возникают из-за бессознательного сжимания челюстей. Если аккуратно держать карандаш между зубами, то это вынуждает мышцы челюсти расслабиться, тем самым ослабляя головную боль.
8. Водка устраняет неприятный запах ног
Водка как наружное средство.
Нужно протереть ноги тряпкой, пропитанной водкой, чтобы устранить неприятный запах от них. Алкоголь разрушает грибки и бактерии, вызывающие запах, и высушивает влагу, которая позволяет этим микроорганизмам размножаться.
9. Оливки и лимоны излечивают морскую болезньhttp://funhere.ru/?p=19837
Оливки и лимоны излечивают морскую болезнь
При качке на море образовывается избыток слюны, что может вызвать тошноту. Если съесть несколько оливок или пососать ломтик лимона при первых признаках морской болезни, то это может помочь облегчить тошноту благодаря дубильным веществам, содержащихся в этих продуктах.
10. Томаты лечат акне
В помидорах есть много витаминов С и А, которые являются антиоксидантами и содержат кислоты. Поэтому их можно использовать для лечения различных незначительных заболеваний кожи (наиболее эффективно это для для жирной кожи). Нужно размять мякоть одного небольшого помидора, а затем намазать ее на лицо и оставить на один час. Потом нужно смыть ее теплой водой и высушить кожу. Подобное стоит повторять один раз в день в течение недели.
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