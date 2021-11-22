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Как сделать измельчитель веток своими руками

Как сделать измельчитель веток своими руками

Как сделать измельчитель веток своими руками

Что делать с ветками, которые неизбежно собираются в кучки после каждого дачного сезона? 

Раньше с этим проблем не было: развели костер побольше и от веток только одна зола оставалась, которая служила удобрением. Двойная польза получалась. 

С недавних пор костры на участках разводить нельзя, поэтому единственно правильное решение — «перемолоть» ветки на мульчу.

Для этого вам пригодится измельчитель. Также можно назвать данный аппарат дробилкой. Они бывают разными — в нашем случае для дерева. 

В сегодняшней статье мы расскажем, как самостоятельно изготовить измельчитель для веток. За основу самоделки возьмем идею, которой поделился автор YouTube канала Diamleon Diy Builds.

Необходимые материалы:

  • листовой металл толщиной не менее 10 мм;
  • строительный уголок;
  • шестигранник;
  • корпусные подшипники. 

При желании конструкцию можно сделать мобильной. Для этого в список материалов необходимо будет добавить колесики. 

Основные этапы работ

Из листового металла вырезаем две квадратных пластины. Высверливаем в них отверстия: в центре и по краям — для крепления корпусных подшипников. 

Как сделать измельчитель веток своими руками

Далее из того же листового металла нужно вырезать основание. Привариваем к нему две боковых стенки, установив их параллельно друг другу.

Как сделать измельчитель веток своими руками

Обратите внимание: сделать это нужно максимально точно, иначе потом придется все переделывать.

Сверху привариваем крышку. 

Как сделать измельчитель веток своими руками

Из шестигранника вытачиваем вал. Сверлим в нем отверстия для крепления ножей.

Как сделать измельчитель веток своими руками

Прикручиваем к боковым стенкам корпусные подшипники и устанавливаем вал. 

Как сделать измельчитель веток своими руками

На следующем этапе приступаем к изготовлению ножей. Их мастер также решил сделать из толстого листового металла. 

Вырезаем три одинаковых пластины. С одной стороны вырезаем пазы, с другой — выполняем заточку режущей кромки под углом 45 градусов. Крепим ножи к валу. 

Как сделать измельчитель веток своими руками

Как сделать измельчитель веток своими руками

Как сделать измельчитель веток своими руками

Из строительного уголка свариваем станину. К нижней части крепим колесики (все-таки мобильная конструкция всегда практичнее). 

Как сделать измельчитель веток своими руками

На вал с ножами надеваем шкив. В нижней части станины привариваем опорную площадку для электродвигателя. Устанавливаем мотор, и соединяем ремнем приводной и ведомый шкивы. Самодельный измельчитель веток готов.

Как сделать измельчитель веток своими руками

Видео по теме

Процесс изготовления данного агрегата, а также его испытания можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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