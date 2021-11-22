Как сделать измельчитель веток своими руками

Что делать с ветками, которые неизбежно собираются в кучки после каждого дачного сезона?
Раньше с этим проблем не было: развели костер побольше и от веток только одна зола оставалась, которая служила удобрением. Двойная польза получалась.
С недавних пор костры на участках разводить нельзя, поэтому единственно правильное решение — «перемолоть» ветки на мульчу.
Для этого вам пригодится измельчитель. Также можно назвать данный аппарат дробилкой. Они бывают разными — в нашем случае для дерева.
В сегодняшней статье мы расскажем, как самостоятельно изготовить измельчитель для веток. За основу самоделки возьмем идею, которой поделился автор YouTube канала Diamleon Diy Builds.
Необходимые материалы:
- листовой металл толщиной не менее 10 мм;
- строительный уголок;
- шестигранник;
- корпусные подшипники.
При желании конструкцию можно сделать мобильной. Для этого в список материалов необходимо будет добавить колесики.
Основные этапы работ
Из листового металла вырезаем две квадратных пластины. Высверливаем в них отверстия: в центре и по краям — для крепления корпусных подшипников.
Далее из того же листового металла нужно вырезать основание. Привариваем к нему две боковых стенки, установив их параллельно друг другу.
Обратите внимание: сделать это нужно максимально точно, иначе потом придется все переделывать.
Сверху привариваем крышку.
Из шестигранника вытачиваем вал. Сверлим в нем отверстия для крепления ножей.
Прикручиваем к боковым стенкам корпусные подшипники и устанавливаем вал.
На следующем этапе приступаем к изготовлению ножей. Их мастер также решил сделать из толстого листового металла.
Вырезаем три одинаковых пластины. С одной стороны вырезаем пазы, с другой — выполняем заточку режущей кромки под углом 45 градусов. Крепим ножи к валу.
Из строительного уголка свариваем станину. К нижней части крепим колесики (все-таки мобильная конструкция всегда практичнее).
На вал с ножами надеваем шкив. В нижней части станины привариваем опорную площадку для электродвигателя. Устанавливаем мотор, и соединяем ремнем приводной и ведомый шкивы. Самодельный измельчитель веток готов.
Видео по теме
Процесс изготовления данного агрегата, а также его испытания можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
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