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Почему у американских индейцев не растут бороды



Сложно отыскать человека, который ни разу в своей жизни не видел бы изображение коренного американца. Фото и видеоматериалов более, чем достаточно. При этом каждый наверняка обращал внимание на то, что у коренных американцев никогда нет бород или усов в отличие от жителей Старого Света. Так действительно ли у краснокожих не бывает «растительности» на лице?

Тлинкит с усами. |Фото: ya.ru.

Тлинкит с усами. |Фото: ya.ru.

 

Отношения между индейцами и лицевой растительностью действительно сложные. Отыскать коренного жителя Америки с бородой или усами не просто, хотя и не невозможно. Более того, у отдельных коренных народов бороды и волосы растут достаточно обильно. Одним из немногих подобных исключений остаются тлинкиты, некогда обильно населявшие юго-восточную часть Аляски и близлежащие регионы Канады.
У большинства действительно не растут. |Фото: gas-kvas.com.

У большинства действительно не растут. |Фото: gas-kvas.com.

 

Что же касается остальных народов, то у них бороды и усы практически не растут из-за генетической наследственности. Американские индейцы – это далекие потомки евразийских монголоидов, а у многих из них с бородами также есть некоторые «проблемы». Конечно, бороды у монголоидов растут, но отнюдь не так часто и пышно, как у жителей Старого Света и даже Африки. Что же до североамериканских индейцев, то волосы у них на лице все-таки появляются, но при этом они крайне редкие.


Генетическая особенность. |Фото: polzam.ru.

Генетическая особенность. |Фото: polzam.ru.

 

Из-за того, что волосы на лице у индейцев не способны сформировать густую растительность, с древних времен народы Америки относились к усам и бороде как к чему-то грязному и неэстетичному. Поэтому всякая растительность пониже носа индейцами выщипывалась с подростковых лет. А ранняя и достаточно грубая депиляция в свою очередь способствовала тому, что впоследствии волосы не отрастали в принципе.
А еще индейцы их выщипывают с подросткового возраста. ¦Фото: triptonkosti.ru.

А еще индейцы их выщипывают с подросткового возраста. ¦Фото: triptonkosti.ru.

 

Таким образом отсутствие знатных бород и усов у индейцев – это сочленение генетических особенностей популяции и культурной традиции. Интересно, что к бородатым европейцам индейцы относились с огромным недоверием. Некоторые североамериканские народы называли бледнолицых гостей из-за океана не иначе как «собачьими мордами».

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