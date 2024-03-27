Зарубежные кинохиты в кинотеатрах СССР

Предлагаем публике небольшую подборку «буржуйских» (и не только) кинофильмов, имевших успех у жителей нашей страны. Все фильмы охватить трудно, поэтому возможно, что что-то упущено.
«Легенда о динозавре», Япония, 1977 год
Фильм ужасов японского режиссера Дзюндзи Курата. Краткое содержание: заблудившаяся в лесу девушка проваливается в пещеру, где находит огромное яйцо, которое, как она думает, мертвое. Но скорлупа трескается и девушка видит внутри яйца желтый глаз покрытый слизью. Молодой ученый вознамерился изучить пещеру, но во время спуска начинается землетрясение, которое пробуждает к жизни доисторическое чудовище, начинающее пожирать всех подряд. Но оказалось чудовище не одно, а два и между ними начинается война. Финал фильма – мощный взрыв в пещере, смертельная схватка двух чудищ, катастрофическое землетрясение и оставшиеся в живых двое возлюбленных – молодой ученый и девушка нашедшая яйцо.
В советском прокате фильм имел огромный зрительский успех. Его посмотрели 48.7 миллионов зрителей. Премьера в СССР в 1979 году.
«Фантомас», Франция, 1964 год
Приключенческая комедия режиссера Андре Юнебеля. Краткое содержание: Фантомас – неуловимый преступник, скрывающий свое лицо под маской. Для реализации своих планов он использует искусные маски, позволяющие ему принимать облик других людей. Комиссар полиции Жюв мечтает во что бы то ни стало поймать Фантомаса, о чем он заявляет по телевидению. В ходе погони за Фантомасом с комиссаром происходит множество комичных приключений.
Фильм имел два продолжения – «Фантомас разбушевался», «Фантомас против Скотланд-Ярда».
Первый фильм посмотрели 45.5 миллионов советских зрителей, второй – 44.7 миллиона, третий – 34.3 миллиона. Премьера в СССР – 1967 год.
«Большие гонки», США, 1965 год
Двухсерийный комедийный фильм-путешествие режиссера Блэйка Эдвардса. Краткое содержание: Начало ХХ века. Знаменитый испытатель, рыцарь без страха и упрека, всегда с иголочки одетый во все белое, Лесли по прозвищу Великий организует беспрецедентный автопробег Нью-Йорк-Париж. Завистливый и злобный изобретатель профессор Фэйт со своим верным слугой Максом принимает вызов Лесли. Он готов на все, лишь бы тот не добрался до финиша живым. Но какое приключение без женщины. И она появляется — красотка Мэгги обещает редактору ежедневной газеты сделать сенсационный репортаж с места событий и отправляется навстречу опасностям за рулем своей колымаги. Гонка стартовала, герой, красавица и злодей отправляются в путь…
В СССР фильм посмотрели 38.8 миллионов зрителей. Премьера в СССР – 1965 год.
«Спасите «Конкорд», Италия, 1979 год
Фильм-катастрофа, боевик от итальянского режиссера Руджеро Деодато. Краткое содержание: Конкуренты готовы на все, чтобы не допустить «Конкорд» на мировой рынок. Во время первого перегоночного полета из Лондона в Каракас новенький «Конкорд» по неизвестным причинам падает в воды Карибского моря. Как только весть доходит до скандально известного журналиста Мозеса Броуди, он вылетает на Антильские острова, чтобы расследовать трагедию. Там он узнает, что катастрофа не обошлась без злого умысла, и за журналистом начинается настоящая охота…
В советском прокате фильм пользовался популярностью и его посмотрело 24 миллиона зрителей. Многие девчонки стриглись «под стюардессу» после этого фильма.
«Бездна», США, 1977 год
Приключенческий фильм режиссера Питера Йетса. Экранизация романа Питера Бенчли. Краткое содержание: Супруги Гейл и Дэвид проводят отпуск на экзотическом бермудском острове. Во время подводной охоты им достается роскошная и опасная добыча: они находят затонувший испанский корабль, который набит несметными сокровищами. Искатели приключений и не подозревают, с чем им предстоит столкнуться в погоне за кладом. В конце концов, они оказываются на краю бездны, где любое неверное движение может стоить жизни.
В СССР фильм посмотрели 37.9 миллионов зрителей. Премьера в СССР – 1981 год.
«Ангар-18″, США, 1980 год
Фантастика, боевик, триллер от режиссера Джеймса Л. Конуэйя. Краткое содержание: Во время запуска спутника с космического челнока NASA происходит катастрофа. Спутник сталкивается с НЛО. Неопознанный объект совершает аварийную посадку на Земле и попадает в руки спецслужб правительства. Астронавты, ставшие свидетелями посадки НЛО, вернувшись на Землю, пытаются узнать правду о загадочном объекте, встреченном на орбите. Спецслужбы готовы пойти на любые действия, чтобы ни один из людей не узнал о тайне Ангара 18 – места, где спрятан инопланетный корабль.
Сколько зрителей посмотрели его в Советском Союзе информации не нашел, но фильм пользовался большой популярностью у молодежи. Премьера в СССР – 1982 год.
«Вожди Атлантиды», Великобритания, 1978 год
Фантастический фильм режиссера Кевина Коннора. Краткое содержание: Английские ученые отправляются на поиски затерянных цивилизаций на научном судне. При первом же погружении батисферы на нее нападают плавающие чудовища и утаскивают в… подводный город, где укрываются остатки затонувшей Атлантиды. Местные вожди способны управлять тварями вроде гигантского спрута или доисторических амфибий как своими механизмами. К тому же, они способны заглядывать в будущее. Англичанам стоит немалых трудов покинуть этих не обремененных гостеприимством хозяев.
«Смерть среди айсбергов», США, 1977 год
Фильм ужасов от американского режиссера Майкла Андерсона. Краткое содержание: Капитан Нолан никогда не задумывался о том, какой непоправимый вред он наносит живой природе. Он просто отлично выполнял свою работу. Он делал то, что у него получалось лучше всего, — он убивал. Выходил в море и убивал китов. Однажды он вытащил из воды самку кита. Она погибла, а вместе с ней погиб и ее не успевший родиться детеныш. Трагедия произошла на глазах кита-самца. А касатки — однолюбы по своей природе, также как и лебеди, также как и многие живые существа…С этой минуты кит начал мстить людям. Людям, близких Нолану, но к капитану Нолану у кита был свой особый счет. Когда от рыбацкого поселка мало что осталось, обоим — и Нолану, и киту, — стало ясно: они должны сойтись в поединке, который для кого-то из них окажется последним…
В советском прокате фильм посмотрели 33 миллиона зрителей.
«Призрак замка Моррисвиль», ЧССР, 1966 год
Комедийная пародия чешского режиссера Борживой Земан. Краткое содержание: Музыкант симфонического оркестра оперного театра во время спектакля, на котором дают оперу Жоржа Бизе «Кармен», читает английский детектив. Эта книга производит на него сильное впечатление. Такое, что он представляет себя её героем, сэром Моррисом, владельцем готического замка. А дальше происходят загадочные убийства и исчезновения, интриги, похищения, любовь. В замке также множество тайных подземных ходов. Мошенник Мануэль Диаз охотится за сокровищами, имеющий жуткий облик Призрак охотится за Мануэлем и его подручными, а старинный замок Моррисвилль раскрывает свои секреты репортёру с именем и призванием сыщика экстра-класса Пинкертону и старому полицейскому из Скотланд-Ярда инспектору Брэмби.
В СССР фильм посмотрели 22.9 миллиона зрителей. Премьера в СССР – 1967 год.
«Конвой», США, 1978 год
Приключенческий фильм режиссера Сэма Пекинпа. Краткое содержание: Водители-дальнобойщики вступают в конфликт с шерифом одного из штатов, который штрафует их за малейшее нарушение. В знак протеста они образуют конвой — колонну из многих грузовиков, которая мчится по дорогам Америки, увеличиваясь за счёт прибывающих машин. Во главе конвоя становится опытный дальнобойщик по прозвищу Резиновый Утенок на тягаче Mack RS700L. Протест постепенно перерождается в широкое социальное движение, опасное для местного губернатора…
В кинотеатрах СССР фильм посмотрели 35.9 миллионов человек.
И напоследок несколько фильмов из «Болливуда», штампующего фильмы как пирожки.
«Бродяга», Индия, 1951 год
Мелодрама от режиссера Раджа Капура, исполнившего главную роль в фильме. Краткое содержание: Раджу вынужден жить на улице, так как в детстве его отец бросил мать, и они остались на улице. Он пытается убить отца, но терпит неудачу. И теперь должен предстать перед судом, а защищать его решается его подруга детства.
Фильм имел продолжение – «Господин 420″, 1955 год.
«Бродяга» вышел в прокат кинотеатров СССР в 1954 году и его посмотрели 63.7 миллионов человек. Премьера «Господин 420″ в СССР состоялась в 1956 году и фильм собрал 34.3 миллиона человек.
«Зита и Гита», Индия, 1972 год
Мелодрама от режиссера Рамеш Сиппи. Краткое содержание: старая как мир история о двух сестрах-близнецах, разлученных в раннем детстве. Гита, похищенная цыганами, стала бродячей танцовщицей. Зита, воспитанная богатым дядюшкой, — богатой наследницей. Но потом, пройдя через массу забавных приключений и недоразумений, они встретились, чтобы к финалу каждая обрела долгожданное счастье и любовь.
Премьера в СССР состоялась в 1976 году. Фильм посмотрели 55.2 миллиона человек.
«Месть и закон», Индия, 1975 год
Боевик от режиссера Рамеш Сиппи. Краткое содержание: Полицейскому управлению удалось напасть на след банды и схватить самого главаря — Габбар Синха. Но ни в одной камере нет таких стен, которые могли бы удержать его. Преступник бежит из тюрьмы и жестоко расправляется с семьей инспектора полиции. Чтобы отомстить кровавому насильнику и защитить мирную деревню от банды разбойников, инспектор Тхакур нанимает двоих смельчаков. У него свой счет к главарю банды, но месть смирится перед законом…
В СССР фильм вышел в прокат в 1979 году и его посмотрели 60 миллионов зрителей.
«Танцор диско», Индия, 1982 год
Музыкальная мелодрама от режиссера Баббар Субхаш. Краткое содержание: Анил с самого детства был уличным певцом, выступавшим вместе со своим дядей. Но однажды его семья столкнулась с богачом Обероем, который обвиняет его мать в воровстве, и женщина садится в тюрьму. После того как она вышла из тюрьмы, Анил с матерью покинули родной город. Его любовь к музыке со временем сделала его знаменитым певцом, и он получил прозвище Джимми. Однажды, будучи уже довольно известным исполнителем, Джимми познакомился с Ритой, которая оказалась дочерью того самого Обероя. Узнав о том, что дочь встречается с Джимми, Оберой решает помешать их отношениям и разрушить карьеру Джимми.
В СССР в прокат фильм вышел в 1984 году и сразу завоевал огромную популярность. Его посмотрели 60.9 миллионов зрителей.
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