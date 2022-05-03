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Как легко отмывает стены от любых загрязнений

Довольно часто даже в домах, где нет детей, стены все равно пачкаются, и даже если загрязнения не очень сильные, они все равно портят общий вид комнаты.
Отмыть же стены, в том числе и обои, не всегда просто, еще и потому, что для этого в вашем арсенале нет какого-либо эффективного и удобного средства. На самом деле такое средство скорее всего есть! Правда, чаще всего вы используете его вовсе не для того, чтобы что-то отмыть.

Как легко отмывает стены от любых загрязнений
 
В это не так-то просто поверить, но отмыть стены быстро и просто вам поможет кондиционер для белья. Для того же, чтобы использовать его в качестве моющего средства для стен, смешайте кондиционер с водой в отношении 1 ч. к 3 ч.

Как легко отмывает стены от любых загрязнений

Хорошо все перемешиваем, берем тряпку или губку, смачиваем их в получившемся растворе и легким движением руки отмываем все стены, а бонусом в квартире некоторое время будет стоять приятный аромат от кондиционера.

Как легко отмывает стены от любых загрязнений

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как быстро отмыть стену от любых загрязнений при помощи кондиционера для белья.


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