Пять основных теорий о природе снов и их предназначении

Первым известным истории записанным сном был сон шумерского царя Думузи, который правил около 2500-х годов до нашей эры. «Орёл схватил овцу из загона, — повествует рукопись. – Ястреб схватил сидевшего на плетне воробья… И, наконец, весь загон унёс ветер».







Царь был потрясён этим сном. Он рассказал его своей сестре, которая была, судя по всему, большим мастером толкования снов. Совет сестры сводился к следующему: грядут страшные времена и надо бы «подстелить соломку».



Если вам когда-нибудь приходилось видеть сон, который невозможно выбросить из головы, то вы далеко не одиноки. Традиция толкования странных снов насчитывает порядка 4 000 лет. За это время человечество (в форме религии, философии, психологии, нейробиологии) много раз пыталось объяснить, что же такое сон и что наш мозг на самом деле делает в то время, когда мы спим.



К настоящему времени существует пять ведущих теорий о снах и о их предназначении:



Сны – прагматичные пророчества

Сны — руководство к действию

Сны – способ общения с нашим подсознанием

Сны – это хранилище информации

Сон – это мозаика из наших воспоминаний