Пять основных теорий о природе снов и их предназначении

Первым известным истории записанным сном был сон шумерского царя Думузи, который правил около 2500-х годов до нашей эры. «Орёл схватил овцу из загона, — повествует рукопись. – Ястреб схватил сидевшего на плетне воробья… И, наконец, весь загон унёс ветер».
Царь был потрясён этим сном. Он рассказал его своей сестре, которая была, судя по всему, большим мастером толкования снов. Совет сестры сводился к следующему: грядут страшные времена и надо бы «подстелить соломку».
Если вам когда-нибудь приходилось видеть сон, который невозможно выбросить из головы, то вы далеко не одиноки. Традиция толкования странных снов насчитывает порядка 4 000 лет. За это время человечество (в форме религии, философии, психологии, нейробиологии) много раз пыталось объяснить, что же такое сон и что наш мозг на самом деле делает в то время, когда мы спим.
К настоящему времени существует пять ведущих теорий о снах и о их предназначении:
Сны – прагматичные пророчества
Королева Майя, мать Будды Шакьямуни видела во сне, как к ней подошёл белый слон и предсказал, что её сын станет Буддой. Было это около 500 года до нашей эры.
В Книге Бытия фараон видит сон о семи тощих коровах, поедающих семь тучных коров, и семи тонких колосьях, поглотивших семь крепких колосьев. Иосиф истолковывает этот сон и предрекает, что за семью урожайными годами последует семь лет голода. Предназначение этого сна очевидно – он даёт возможность людям подготовиться к тяжёлым временам.
Автор книги «Наука сна и истоки религии» Келли Балкели пишет: «Мы делаем это всё время наяву. Мы все наделены определённым даром предвидения: можем предвидеть, что зимой будет холодно, так что лучше сделать запасы загодя. Мы зависим от собственной способности предвидеть будущее в самых разных ситуациях. Мозг представляется мне работающей 24 часа в сутки системой, которая продолжает работу по прогнозированию будущего даже во сне».
Согласно Балкели, кратчайшее определение сна может звучать как «игра воображения», которая часто ориентирована на будущее. Никакой мистики.
Аристотель считал, что во сне, когда мы отделены от суеты реального мира, самые незаметные для бодрствующего человека впечатления могут выйти на первый план и дать ему намёк о том, что ждёт его в будущем. А поскольку мир полон потенциальных угроз, во время сна наш мозг визуализирует опасности, на которые мы не обратили должного внимания во время бодрствования.
Сны — руководство к действию
Жизнь великого скептика 17-века Рене Декарта изменилась после сна, который он увидел одним ноябрьским вечером. Во сне было море, и огромные волны бились о берег. И вдруг всё застыло. Волны, морская пена, облака словно замерзло… И можно было бродить вдоль этой замерзшей волны и видеть там замерзших рыб, неподвижные водоросли. И можно было все это рассматривать и изучать.
Проснувшись, Декарт взял перо и нарисовал нечто подобное сетке из линий. Так была открыта система координат, которую в дальнейшем стали называть декартовой.
Зигмунд Фрейд написал своё «Толкование сновидений» под впечатлением собственного сна, который он увидел накануне похорон своего отца в октябре 1896. Во сне от оказался перед дверью лавки, над которой висела вывеска: «Тебя просят закрыть глаза».
Авраам Линкольн видел яркие сны, которые помогли ему принять важные решения во время войны. Кроме того, он увидел во сне похороны в Белом доме за несколько дней до своего убийства.
Сны – способ общения с нашим подсознанием
На рубеже 19 и 20 веков отец психоанализа Зигмунд Фрейд выдвинул теорию, что сны – это послания нашего подсознания. «Толкование снов – это самый лёгкий путь к пониманию подсознательной активности мозга», — писал он.
Предназначение снов, считал он, состоит в том, чтобы высвободить подавленные желания, а их суть предстаёт в виде образов-ассоциаций.
Великий психиатр Карл Юнг полагал, что сны – это часть нас самих, которая находится за пределами сознательного понимания. Они доносят до нас информацию при помощи универсальных, и тем не менее лично значимых символов. Так, например, если вы увидели во сне удаляющегося юношу или девушку, это может означать, что вы теряете какой-то шанс в жизни.
Сны – это хранилище информации
Особенно активно научное сообщество начало изучать сны в 1950-х годах, начиная с открытия того, что известно нам как фазы быстрого и медленного сна. Сегодня при помощи сканирования мозга исследователи умеют даже определять содержание снов, записывая и расшифровывая алгоритмы активности нашего серого вещества.
Исследователь снов доктор Балкели создал свою «Базу сновидений», в которую вошли порядка 20 000 снов волонтёров со всего мира. Он говорит, что люди редко остаются в своих снах одни, и чаще всего им снятся те, к кому они больше всего эмоционально привязаны.
«Сны отражают эмоциональное беспокойство, касающееся наших взаимоотношений, — говорит он. – На самом деле сон – это ценный ресурс для анализа наших отношений с теми, о ком мы заботимся, и того, за что нам хочется бороться».
Сон – это мозаика из наших воспоминаний
На протяжении больше чем столетия учёные исследовали, как сон влияет на память, особенно на формирование долгосрочной памяти. И сейчас нейробиологи всё больше и больше убеждаются в том, что калейдоскоп картинок в наших снах представляет собой не что иное, как побочный продукт процесса создания воспоминаний. Когда разные нити нашей жизни сливаются воедино, результат кажется нам и знакомым, и чужим в одно и то же время.
«Часто это странный, составной образ, который кажется нам незнакомым», — писала исследователь Университета Манчестера Сью Льюлин в 2013 году. «Он нереален, поскольку одновременно составлен из нескольких совершенно разных воспоминаний».
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