5 советов, которые заставят аккумулятор служить в 2-3 раза дольше

Когда аккумулятор служит уже не первый год, то нет ничего удивительного в том, что его заряд садится все быстрее и быстрее. В какой-то момент эксплуатация батареи и вовсе станет делом невозможным. Большинство моделей не служит дольше 3 лет, самые стойкие способны продержаться 5, при этом некоторые мастера утверждают, что можно заставить батарею работать и 10 лет. Помогут в достижении данной цели следующие советы.
1. Чистота залог здоровья
Аккумулятор нужно чистить. |Фото: ase-avto.com.
В первую очередь следует всегда держать аккумулятор чистым, также, как и его клеммы. «Замасленный» корпус и контакты собирают пыль и грязь, а это в свою очередь способствует утечкам имеющегося в АКБ заряда. Что еще хуже, окисление и замасливание не позволит полностью зарядить аккумулятор от сети или резервной батареи. Часть ценной энергии будет теряться еще на стадии заряда.
2. Проверка напряжения сети
Проверяем сеть и АКБ на напряжение. |Фото: centr-akb.ru.
Необходимо регулярно осуществлять проверку напряжения в сети. Делать это нужно вовсе не при помощи имеющихся приборов на панели, а с использованием вольтметра. Процедура нехитра и научиться делать подобную проверку может каждый автомобилист сам. В большинстве случаев напряжение не должно падать ниже 13.5 Вольт под нагрузкой и быть на уровне 14.2 Вольт без нее.
3. Лишнее долой
Не стоит злоупотреблять. |Фото: drive2.ru.
Ни в коем случае не нужно ставить на автомобиль лишние потребителе энергии АКБ, конечно же, в том случае если хочется максимально продлить срок службы батареи. Во всяком случае, точно не следует заниматься самодеятельностью и ставить что-то без квалифицированной помощи. Потому что можно не только угробить АКБ раньше срока, но и автомобильную электросеть спалить.
4. Проверка электролита
Важная операция. |Фото: delmex.ru.
Многие водители почему-то забывают о том, что электролит в батареях следует регулярно проверять с периодичностью хотя бы раз в квартал. В противном случае, если все шансы на то, чтобы покататься месяц-другой с фактически сухими пластинами в АКБ. Нужно ли вообще готовить о том, что подобное ни разу не пойдет на пользу аккумулятору.
5. Проверка уровня
Не забываем о контроле заряда. ¦Фото: voditelauto.ru.
Наконец, ни в коем случае нельзя забывать про проверку уровня заряда в батарее. Делать это необходимо каждый месяц для того, чтобы, во-первых, «держать руку на пульсе», а во-вторых, сопоставлять показатели емкости и напряжения. Последнее не должно опускаться ниже 12.5 Вольт. Иначе это означает, что АКБ уже как минимум на половину потерял свой заряд.
Своевременная зарядка, должный уход, поддержание в чистоте и регулярный контроль позволят продлить срок даже дешевых моделей АКБ в 1.5-2, а то и 2-3 раза.
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