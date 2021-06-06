10 самых экстремальных мостов

Мосты служат не только в качестве переправы для транспорта или людей; зачастую они представляют большой интерес для туристов. Особенно те, чьё местоположение или конструкция вызывают острые ощущения. Так, самыми популярными среди путешественников, желающих пощекотать свои нервы, являются подвесные мосты. Пересечение таких сооружений может стать весьма увлекательным приключением.
Малайзия. Кедах. Небесный мост Лангкави.
Сооружение расположено на высоте 700 метров над уровнем моря.
Длина — 125 метров.
Ирландия. Баллинтой, Остров Кэррик. Подвесной веревочный мост.
Сооружение расположено на высоте 30 метров.
Длина — 12 метров.
Швейцария. Кантон Берн. Висячий мост Трифт.
Длина — 170 метров.
Мост расположен на высоте 100 метров над озером Трифт.
Мьянма. Амаяпуя. Деревянный мост Убэйн.
Сооружение считается самым старым и длинным в мире мостом из тика.
Длина моста — 1,2 км
США. Колорадо. Мост Ройал Гордж.
Сооружение расположено на высоте 321 метр над рекой Арканзас.
Длина моста — 384 метра.
Швейцарии. Энгельберг. Подвесной мост Титлис Клифф.
Длина — 100 метров.
Сооружение расположено на высоте 300 метров над ледником.
Мексика. Дуранго. Деревянный подвесной мост Охуэла.
Длина — 318 метров.
Мост расположен на высоте 109 метров. Конструкция сооружения довольно шаткая; каждый шаг сопровождается неприятным скипом, что делает переход весьма пугающим для пешехода.
Канада. Подвесной мост Капилано.
Сооружение расположено на высоте 70 метров над одноименной рекой.
Длина — 137 метров.
Япония. Сикоку. Плетёный мост в долине Ия.
Перила моста.
Сооружение является испытанием для туристов.
Пакистан. Подвесные мосты Хуссаини.
Сооружения расположены над рекой Хунза.
Мост находится в аварийном состоянии, имея множество зазоров между досками
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