Случаи, когда компании ставят на первое место комфорт людей

Как правило, компании стараются изо всех сил повысить уровень комфорта своих клиентов, чтобы сделать их лояльными к своему бизнесу. Но в повседневной жизни есть много примеров, когда к людям относятся с одинаковой искренностью и самоотверженностью. Пользователи Интернета, такие как мы, высоко ценят это теплое отношение к другим людям.

И мы не хотим упустить возможность рассказать миру о таком замечательном поведении. 1. Uno выпустила версию игры для слепых. 2. Эта миниатюрная церковь позволяет слепым людям ощутить форму здания. 3. На детской площадке были установлены специальные цепные заглушки, чтобы пальцы детей не защемлялись. 4. В этих общественных туалетах есть устройство для открывания дверей, поэтому вам не нужно прикасаться к ручке при выходе.5. Этот обед из тунца идет с мятой, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта. 6. В зале ожидания аэропорта есть инструкции как сделать бумажный самолетик. 7. Размер футболки указан на самой вешалке. Нет необходимости проверять каждую футболку, чтобы найти правильный размер.8. Болливудские фильмы обычно очень длинные, поэтому индийские кинотеатры обычно делают перерывы и показывают на экране таймер, когда фильм будет продолжаться. 9. У этого терминала в Амстердаме есть бесплатная аркада, которая поможет вам убить время.10. В этом японском ресторане есть столик для тех, кто хочет провести время самостоятельно. 11. Местный продуктовый магазин накрывает стол с бесплатной ледяной водой в жаркую погоду. 12. Номера для гостей с ограниченными физическими возможностями имеют второй нижний глазок.