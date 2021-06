Как, изучая новый язык, человек изменяет свой характер и по-другому измеряем время

Изучение иностранного языка.

Иностранные языки.

Фильм *Прибытие* о попытке разобраться с языком другой цивилизации.

Фильм *Прибытие*.

От языка зависит восприятие времени.

Учёные уверены: нужно быть предельно осторожным со своим решением выучить иностранный язык. Мало того, что это может открыть новые перспективы на работе , это может также изменить то, как вы думаете, то, как вы чувствуете, и даже полностью изменить ваш характер. Именно к таким выводам пришли независимо друг от друга группы ученых, устроившие эксперименты и опросы среди людей в разных концах мира.В одной из наших недавних статей мы уже рассказывали о том, что в разных культурах по-разному воспринимают цвета. Так, в русском назвать человека синим и голубым было бы весьма опрометчиво, в то время как в английском это всего лишь означает , что человек печален. К тому же, во многих языках отдельного слова для голубого цвета просто не существует — есть только «светло-синий». А в японском это и вовсе один из оттенков зеленого.При смене языка меняется также ощущения, восприятие мира. Так, можно услышать от билингвов, которые говорят одновременно на русском и английском, что русский язык более эмоциональный, в то время как английский ёмкий. Также люди, переходящие со своего родного языка на французский, нередко отмечают, что чувствуют при этом себя более собранными, а если их второй язык испанский, то при переключении на испанскую речь, им становится легче быть открытыми людям и легче заводить новые знакомства.Одно из исследований состояло в том, чтобы попросить билингвов (английский и испанский) описать себя письменно. Так, когда люди писали о себе на испанском, они описывали себя по отношению к своей семье, своим родственникам и описывали свое хобби. А когда они же писали о себе на на английском, то описывали себя со стороны своей занятости — что сделали, чего достигли, как проводят день. Очевидно, что для каждого языка существуют свои приоритеты, которые находят непосредственное отражение и в повседневной жизни.«Язык не может быть отделен от культуры, — комментирует результаты этого эксперимента Найран Рамирес-Эспарса, одна из организаторов. — Вы говорите на языке и одновременно помещаете себя в эту культуру и смотрите на мир через призму этой культуры».Другое исследование в далеком 1964 году проводилось среди 65 билингвов, говоривших на английском и французском. Участникам показали серию иллюстраций и попросили написать короткие исстории, чтобы описать эти иллюстрации. Сравнивая затем истории на разных языках, ученые заметили явную тендецию: на английском участники рассказывали о женщинах, которые чего-то достигли , которые испытывали физическое насилие, которые сталкивались с обвинениями и словесной агрессией со стороны своих родителей и которые пытались избавиться от вины. Французские истории, основанные на тех же иллюстрациях, повестовали о том, как старшие доминируют над младшим поколением, о чувстве вины и о словесных перепалках со своими ровесниками — друзьями, коллегами или родными.Это говорит о том, что в зависимости от языка, на котором мы говорим, мы можем по-разному оценивать одни и те же события. Если сравнивать русский язык и английский, это также становится заметно. Например, в русском языке много безличных и пассивных конструкций («На улице светло», «Документ был подписан», «Проект был основан в 2018г.»), в то время как в английском большинство ситуаций описывается с активной позиции («The sun is shining» — cолнце светит, «We signed the document» — мы подписали документ, «I started the project back in 2018» — Я начал проект в 2018), так как пассивные конструкции звучат более искусственно.Кроме того, в зависимости от языка меняется даже то, как мы воспринимаем время. И этот аспект, возможно, вообще не зависит от культуры — исключительно от языка, на котором мы разговариваем. Чтобы проверить эту теорию, ученые устроили эксперимент среди шведов и испанцев, а заодно среди билингвов, которые говорили на обоих языках и были знакомы с обеими культурами. Всем им показали два видео — на одном контейнер медленно заполнялся жидкостью, на втором человек рисовал линии. Видео были на разных языках, на тех, которые были понятны зрителям.В итоге оказалось, что шведы очень точно определили время, за которое контейнер наполнился жидкостью — они четко определили, когда он наполнился наполовину, и когда наполнился полностью. А вот испанцам показалось, что чем полнее заполнялся контейнер, тем медленнее в него наливалась жидкость.С линиями также было не все однозначно. Испанцы (включая билинговов, которые смотрели видео на испанском) правильно определили, что каждая из линий была нарисована за 3 секунды. А шведам показалось, что более длинные линии рисовались дольше.«По большому счету, когда ты становишься билингвом, у тебя появляется возможность увидеть мир с другой точки зрения , — говорит Панос Атанасопулус, соавтор этого исследования, — Ты становишься более пластичным в плане восприятия действительности».