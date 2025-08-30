4 впечатляющих моста планеты, от одного вида которых захватывает дух

Мосты всегда были важнейшим инженерным объектом в жизни человека, которые с древних времён предпочитали селиться у рек и других водоёмов. Вот только иногда эти переправы приходилось также строить в довольно опасных местах, а потому и сами сооружения получались весьма страшными, чтобы по ним без труда прошёл любой человек., от одного вида которых захватывает дух.
1. Подвесной мост Хуссаини (Пакистан)
Не самый безопасный на вид мост. /Фото: travel-z.ru
Переход через реку Хунза растянулся на 200 метров над ней на высоте в 30 метров. Да только его устойчивость и безопасность у каждого вызовет вопросы, ведь он мало того, что верёвочный, так ещё и состоит из 472 не самых крепких на вид деревянных досок. Правда, в реальности таковым его задумали специально, чтобы снизить его парусность, что то есть позволить сооружению выдерживать мощные порывы ветра. Но природа беспощадна с мостом: он неоднократно рушился из-за внешнего воздействия, но его каждый раз восстанавливали.
2. Деревянный мост Убэйн (Амарапура, округ Мандалай, Мьянма)
Мост, который не перестаёт гнить. /Фото: photonomy.ru
Длина этого моста составляет аж 1208 метров, а максимально он поднимается над водой на высоту 4,5 метра. Но конструкция его далеко не самая надёжная: переправа представляет собой 1086 стволов постоянно гниющего тикового дерева, который в отдельных местах укрепляют бетонными столбами. Интересно, что в середине позапрошлого столетия, когда его возвели, для строительства использовались брёвна, из которых был построен королевский дворец в бывшей столице, Аве - он был разрушен землетрясением 23 марта 1839 года.
3. Верёвочный мост Кэррик-а-Ред (Баллинтой, графство Антрим, Северная Ирландия)
Небольшой, но впечатляющий мостик. /Фото: pinterest.fr
Сравнительно короткий, двадцатиметровый мост расположен на высоты в 30 метров над водой. И если сегодня он отреставрирован при помощи высокопрочных тросов и досок из пихты Дугласа, то раньше он состоял из гнилых досок и канатов. Но даже сегодня он остаётся довольно опасным: мало того, что в древние времена его перестраивали чуть ли не каждый год - так быстро он сгнивал, так ещё и современные материалы не дают долгосрочной гарантии на безопасность моста. Более того, он продолжает угрожающе качаться на ветру, что и добавляет острых ощущений при переходе этой небольшой переправы.
4. Подвесной мост Охуэла (Мапими, штат Дуранго, Мексика)
Один вид этого моста поражает. /Фото: livejournal.com
Мексиканский мост Охуэла висит над ущельем на высоте в 95 метров и имеет длину в почти 300 метров. Он был построен ещё в позапрошлом столетии для обеспечения логистики по доставке руды из шахт неподалёку. Сегодня они не эксплуатируются, а мост отреставрировали, после чего он стал популярной туристической достопримечательностью. Открытая переправа с низкими перилами обеспечивает впечатляющий вид на долину, правда, визитёров всегда предупреждают, что безопасной её считать нельзя.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии