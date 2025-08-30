С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Chebotareva
    Что все занижается ?? Что , не ходят В рядовые магазины ??? Пятерочка.  Магнит !!!!   Для чего нужно очки втирать про...Какие зарплаты бы...
  • Мария Кравчек
    Вы где нашли хлеб по 30 рублей?Какие зарплаты бы...
  • Валерий Протасов
    А слово "нудный" не связано ли с нудизмом?Фотоистория: отку...

4 впечатляющих моста планеты, от одного вида которых захватывает дух




Мосты всегда были важнейшим инженерным объектом в жизни человека, которые с древних времён предпочитали селиться у рек и других водоёмов. Вот только иногда эти переправы приходилось также строить в довольно опасных местах, а потому и сами сооружения получались весьма страшными, чтобы по ним без труда прошёл любой человек.
Вашему вниманию 4 впечатляющих моста планеты, от одного вида которых захватывает дух.

1. Подвесной мост Хуссаини (Пакистан)


Не самый безопасный на вид мост. /Фото: travel-z.ru

Не самый безопасный на вид мост. /Фото: travel-z.ru

 

Переход через реку Хунза растянулся на 200 метров над ней на высоте в 30 метров. Да только его устойчивость и безопасность у каждого вызовет вопросы, ведь он мало того, что верёвочный, так ещё и состоит из 472 не самых крепких на вид деревянных досок. Правда, в реальности таковым его задумали специально, чтобы снизить его парусность, что то есть позволить сооружению выдерживать мощные порывы ветра. Но природа беспощадна с мостом: он неоднократно рушился из-за внешнего воздействия, но его каждый раз восстанавливали.

2. Деревянный мост Убэйн (Амарапура, округ Мандалай, Мьянма)


Мост, который не перестаёт гнить. /Фото: photonomy.ru

Мост, который не перестаёт гнить. /Фото: photonomy.ru


 

Длина этого моста составляет аж 1208 метров, а максимально он поднимается над водой на высоту 4,5 метра. Но конструкция его далеко не самая надёжная: переправа представляет собой 1086 стволов постоянно гниющего тикового дерева, который в отдельных местах укрепляют бетонными столбами. Интересно, что в середине позапрошлого столетия, когда его возвели, для строительства использовались брёвна, из которых был построен королевский дворец в бывшей столице, Аве - он был разрушен землетрясением 23 марта 1839 года.
На сегодняшний день он является самой длинной на планете деревянной переправой, однако может вскоре рухнуть из-за старости и природных воздействий. Впрочем, это не мешает ему оставаться популярной достопримечательностью среди туристов.

3. Верёвочный мост Кэррик-а-Ред (Баллинтой, графство Антрим, Северная Ирландия)


Небольшой, но впечатляющий мостик. /Фото: pinterest.fr

Небольшой, но впечатляющий мостик. /Фото: pinterest.fr

 

Сравнительно короткий, двадцатиметровый мост расположен на высоты в 30 метров над водой. И если сегодня он отреставрирован при помощи высокопрочных тросов и досок из пихты Дугласа, то раньше он состоял из гнилых досок и канатов. Но даже сегодня он остаётся довольно опасным: мало того, что в древние времена его перестраивали чуть ли не каждый год - так быстро он сгнивал, так ещё и современные материалы не дают долгосрочной гарантии на безопасность моста. Более того, он продолжает угрожающе качаться на ветру, что и добавляет острых ощущений при переходе этой небольшой переправы.

4. Подвесной мост Охуэла (Мапими, штат Дуранго, Мексика)


Один вид этого моста поражает. /Фото: livejournal.com

Один вид этого моста поражает. /Фото: livejournal.com


 

Мексиканский мост Охуэла висит над ущельем на высоте в 95 метров и имеет длину в почти 300 метров. Он был построен ещё в позапрошлом столетии для обеспечения логистики по доставке руды из шахт неподалёку. Сегодня они не эксплуатируются, а мост отреставрировали, после чего он стал популярной туристической достопримечательностью. Открытая переправа с низкими перилами обеспечивает впечатляющий вид на долину, правда, визитёров всегда предупреждают, что безопасной её считать нельзя.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх