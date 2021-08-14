Как научиться делать селфи, которое понравится не только себе, но и тысячам подписчиков

1. Найдите удачный свет

Хорошее фото получится возле окна. / Фото: pinterest.ru

2. Правильно выберете фон

Фон лучше выбирать нейтральный, чтобы в центре кадра были именно вы. / Фото: psand.ru

3. Найдите удачные позы и ракурсы

Кадры под углом получаются привлекательными. / Фото: devushka.ru

4. Найдите интересной занятие для селфи

Фотографии в примерочной нужны, если вы не уверены, покупать наряд или нет, и хотите посоветоваться с подписчиками. / Фото: womanadvice.ru

5. Покажите, на что вы способны

Снимки с спортзала показывают, что вы ведете здоровый образ жизни. / Фото: ladyone.ru

6. Не теряйте время

Фотографироваться нужно сразу после того, как вы сделали мейкап, так как позже он испортится. / Фото: life-reactor.com

7. Фотографируйтесь в полный рост

Селфи в полный рост получится сделать только в большом зеркале. / Фото: zen.yandex.ru

8. Не упускайте детали

На селфи может присутствовать не только ваше лицо, но и, например, ноги в новых туфлях. / Фото: blog.luxxy.com

9. Пользуйтесь моноподом

Монопод позволяет захватить больше пространства и сделать селфи зрелищнее. / Фото: live-leader.ru

10. Используйте фоторедакторы

Селфи до и после редактирования. / Фото: demiart.ru

11. Улыбайтесь

Улыбка сделает любой кадр непревзойденным. / Фото: mirpozitiva.ru