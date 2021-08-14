Как научиться делать селфи, которое понравится не только себе, но и тысячам подписчиков

Еще несколько лет назад большинство людей даже не слышали о таком понятии, как селфи. Зато сейчас только ленивый не фотографирует себя на фронтальную камеру и не выкладывает эти снимки в Инстаграм. Однако, далеко не все из них набирают много лайков и удостаиваются комментариев. В чем же причина популярности и антипопулярности «себяшек», и как сделать так, чтобы все ваши селфи вызывали восторг у подписчиков? Предлагаем ознакомиться с некоторыми лайфхаками, которые обязательно пригодятся вам для создания прекрасных фотографий.
Многие люди считают, что селфи – исключительно портретный снимок, на котором запечатлено лицо либо часть лица того, кто его сделал. На самом деле, на подобных фото может присутствовать любая часть тела, самое главное, чтобы снимок был сделан собственноручно. Поэтому старайтесь максимально разнообразить контент своего профиля в соцсетях, чтобы ваш Инстаграм не пестрил однотипными «себяшками», на которых видно исключительно ваше лицо. Как это сделать, читайте ниже.
1. Найдите удачный свет
Хорошее фото получится возле окна. / Фото: pinterest.ru
Для селфи хорошим вариантом освещения будет естественное. Поэтому снимать себя лучше всего на улице либо возле окна. На таких кадрах почти не видно недостатков кожи, а глаза всегда сияют и кажутся намного выразительнее. Хорошие снимки могут получится и при помощи искусственного освещения. Главное помнить о том, что оно должно быть не только качественным, но и верно направленным.
А вот о снимках со вспышкой или фото в темных комнатах лучше забыть. В первом случае у вас наверняка получатся на селфи красные глаза, а также исказится цвет лица. Во втором – ухудшится качество фотографии и большинство деталей будут размытыми.
2. Правильно выберете фон
Фон лучше выбирать нейтральный, чтобы в центре кадра были именно вы. / Фото: psand.ru
Разбросанные вещи, грязные тарелки, старые обои никак нельзя назвать красивым фоном. Чтобы селфи было удачным и внимание подписчиков было акцентировано именно на вас, постарайтесь найти однотонный «задник» либо фон, который будет менее ярким, чем ваша одежда и мейкап. Можно пойти и от обратного: фотографируясь рядом с яркой стеной, наденьте наряд пастельных оттенков и сделайте нюдовый макияж, чтобы был заметен контраст.
Идеальные варианты фона для селфи – это песок, небо, постель, кирпичные стены. А вот на природе сделать красивый снимок вряд ли получится. Людей, которые будут смотреть на такой кадр, сможет отвлечь буйство красок и множество деталей.
3. Найдите удачные позы и ракурсы
Кадры под углом получаются привлекательными. / Фото: devushka.ru
Здесь не существует единых правил, так как у каждой девушки свои достоинства, которые она хочет продемонстрировать на фото. У кого-то стройные ноги, у кого-то – длинные густые волосы, у кого-то – красивая фигура. Поэтому позу нужно подбирать исходя из собственных преимуществ.
Прежде чем делать селфи, постарайтесь определить наиболее удачные ракурсы и найти свою «рабочую» сторону, которая будет идеально смотреться в кадре. Профессиональные фотографы советуют избегать делать фото в анфас: такой ракурс подчеркивает имеющуюся асимметрию лица. Кроме того, из-за недостаточно хорошего освещения подбородок может слиться с шеей. А вот снимки в пол-оборота выглядят красиво, особенно, если взгляд направлен не в камеру. Еще один удачный вариант – фотографии, в которых видна только одна часть лица.
4. Найдите интересной занятие для селфи
Фотографии в примерочной нужны, если вы не уверены, покупать наряд или нет, и хотите посоветоваться с подписчиками. / Фото: womanadvice.ru
Однотипные «себяшки», где видно только ваше лицо, очень быстро сведут на нет популярность профиля в Инстаграме. Подписчикам интересно, как вы проводите свои будни, какое у вас хобби. Так почему бы с помощью селфи не продемонстрировать, чем наполнена ваша повседневная жизнь?
Любите спорт? Сделайте несколько фото в тренажерном зале. Вышиваете картины? Выложите снимок, на котором будет виден процесс создания произведения. Обожаете готовить? Селфи вместе с вашими кулинарными шедеврами обязательно соберут много лайков. Некоторые девушки часто фотографируются в примерочных магазинов и потом спрашивают у подписчиков, достойно ли это платье/джинсы/юбка занять место в их гардеробе.
5. Покажите, на что вы способны
Снимки с спортзала показывают, что вы ведете здоровый образ жизни. / Фото: ladyone.ru
Делать губы уточкой и посылать воздушные поцелуи на фото могут все. А вы покажите фолловерам, что способны на большее. Возможно, вы любите танцевать и вместе со своим коллективом/партнером часто ездите на какие-то выступления. Селфи на сцене в красивом костюме и в интересной позе обязательно привлекут внимание. Также популярны снимки из спортзала, ведь здоровый образ жизни снова в моде и все больше людей покупают абонементы. Кадр с тренировки покажет всем, что вы любите спорт и хотите совершенствоваться, что подтверждает ваше красивое подтянутое тело.
6. Не теряйте время
Фотографироваться нужно сразу после того, как вы сделали мейкап, так как позже он испортится. / Фото: life-reactor.com
На фотографиях девушки всегда стремятся получатся красивыми, без единого изъяна. И удачный макияж в тандеме со стильным нарядом являются лучшими помощниками в борьбе за прекрасный кадр. Но делать снимок нужно сразу после того, как вы оделись, накрасились и привели себя в порядок. Если вы отложите это в долгий ящик, то волосы раскрутятся, помада сотрется, а на лице появится некрасивый блеск. Вы же не хотите именно в таком виде предстать перед подписчиками?
7. Фотографируйтесь в полный рост
Селфи в полный рост получится сделать только в большом зеркале. / Фото: zen.yandex.ru
В этом нелегком деле вам помогут большие зеркала. Их можно найти в торговых центрах или лифтах. Кстати второй вариант более предпочтительный, так как на полученном снимке будете только вы. Фотографии в полный рост – это идеальный вариант для демонстрации красивого наряда или подтянутого тела, поэтому не упускайте такую возможность.
8. Не упускайте детали
На селфи может присутствовать не только ваше лицо, но и, например, ноги в новых туфлях. / Фото: blog.luxxy.com
Оригинальная кружка, вышитая подушка, интересная книга, уютные вязаные носки – все это станет отличным антуражем для идеального селфи. На этом снимке может и не быть вашего лица, зато в кадр обязательно войдут вещи, на которых вы хотите сделать акцент: чашка ароматного какао с маршмэллоу, новая пара туфель, модная сумка, теплый шарф.
9. Пользуйтесь моноподом
Монопод позволяет захватить больше пространства и сделать селфи зрелищнее. / Фото: live-leader.ru
Далеко не всегда длины вашей руки хватает, чтобы захватить все детали, которые по вашему мнению должны попасть в кадр. Отличным решением данной проблемы станет монопод. С его помощью вы сможете сфотографировать не только себя, но и парня/подругу, а также окружающее вас пространство. Если вы используете селфипалку, то старайтесь вместо фронтальной камеры использовать основную. Так качество снимков будет гораздо выше.
10. Используйте фоторедакторы
Селфи до и после редактирования. / Фото: demiart.ru
Хоть в Инстаграме и есть несколько хороших фильтров, их бывает недостаточно для получения идеального кадра. Хорошим решением проблемы станет фоторедактор, скачанный на телефон. С его помощью вы сможете размывать фон, скрывать недостатки внешности, менять освещение, обрезать фотографии, добавлять смешные надписи и смайлы.
11. Улыбайтесь
Улыбка сделает любой кадр непревзойденным. / Фото: mirpozitiva.ru
Конечно, на разных селфи должны быть разные эмоции, чтобы они не выглядели скучными и однотипными. Но все же подписчикам больше понравится улыбка на лице, чем уныние или грусть. Так что почаще улыбайтесь и демонстрируйте свое хорошее настроение.
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