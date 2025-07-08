Почему узор «индийский огурец» не теряет популярности столетиями

Узор пейсли, безусловно, является одним из самых узнаваемых и исторически значимых принтов в мире моды. И хотя он часто ассоциируется с модными тенденциями шестидесятых, его корни уходят намного глубже в историю. Узор пейсли имеет богатую культурную и историческую значимость, обладает интересным символизмом и продолжает вдохновлять дизайнеров и модных энтузиастов в настоящее время.
Узор пейсли, также известный как «пэйсли», «индийский огурец» или «пейсли боб», представляет собой декоративный узор в форме капель. Он состоит из элементов-бутов, которые могут быть направлены в разных направлениях. А пространство между ними заполнено растительным орнаментом или другими дизайнерскими элементами.
Узор на одежде /Фото:emilia-spanish.ru
История узора пейсли насчитывает несколько веков. К сожалению, доподлинно неизвестно о его происхождении, но предполагается, что он мог возникнуть в Иране/Персии, Ираке, Индии и других странах. Ученые больше склоняются к Персии (современный Иран) в семнадцатом веке. Тогда узор пейсли имел геометрическую форму и символизировал жизненный цикл и богатство. Так же к его символике можно отнести гармонию с природой, благополучие и прочность. Его характерная форма в виде огненных камней, переплетающихся друг с другом, отражает эстетику Древнего Востока.
Со временем принт стал получать все большую популярность и распространение, проникая в различные области моды и декора.
Узор напоминает плод /Фот:www.livemaster.ru
Сегодня идут споры относительно символизма данного узора, и в разных культурах ему приписываются различные значения. Один из распространенных вариантов интерпретации этого узора связан с богатством и плодородием. В некоторых культурах он ассоциируется с изобилием и процветанием, знаком того, что человек обладает материальным достатком и его жизнь наполнилась благополучием.
Другое значение, присущее данному узору, связано с мужеством и храбростью, считается показателем силы и отваги. Люди, украшенные этим узором, обладают качествами, необходимыми для преодоления трудностей.
На Востоке узор имел множество значений /Фото:eyhotours.com
Еще одна интерпретация относится к природным элементам. Там этот узор сравнивают с кипарисом, символизирующим долголетие, стойкость и мудрость. В других культурах он ассоциируется с орехом кешью, который может отображать изобилие и изначальное богатство. Также этот узор может быть связан с семенами мангового дерева, которые символизируют рост и развитие, новые начинания и возможности.
Узор пейсли получил свое название в конце восемнадцатого века, когда английские производители шелка экспортировали его в Великобританию. Она же была одной из первых стран, где была защищена авторская собственность на узор пейсли в сороковых годах девятнадцатого века. Несмотря на высокую цену тканей, производимые шали стали модными, и западные производители стали их имитировать, создавая узор пейсли на своих ткацких станках.
Платок 19 века /Фото:mcmag.ru
Они назвали его «пейсли» в честь города Пейсли, который был центром шелкопрядения в эпоху промышленной революции. Город и главный центр производства тканей находится в Западной Европе в Шотландии.
В разных странах название принта отличается: во Франции его называют «пальм», в Нидерландах - «бота», в Индии - «бутар», а в Японии - «пейзули».
Он был очень популярен /Фото:n-dank.livejournal.com
Позже узор пейсли стал использоваться не только на шалях, но и на верхней одежде, платьях, халатах, галстуках и других предметах одежды. Однако, хотя он оставался популярным, уже не являлся основным трендом. Популярность шалей с узором пейсли длилась около семидесяти лет, а затем пошла на спад к концу девятнадцатого.
Идея использовать узор пейсли в современной моде произошла во время хиппи-движения в шестидесятые годы двадцатого века. Молодежь того времени приняла пейсли как символ свободы и мирного протеста.
Хиппи в одежде с узором пейсли /Фото:mcmag.ru
В шестидесятые мир свидетельствовал превращение культурного ландшафта. В это эпоху процветала контркультура хиппи, которая воплощала свободу, мир и любовь. Безусловно, одним из самых ярких символов стиля хиппи был узор пейсли. Этот запутанный и гипнотизирующий узор стал неотъемлемым элементом моды и дизайна того времени. Изначально появившись в Азии и Индии, узор пейсли был замечен и принят хиппи-движением.
Однако, чтобы понять, почему узор пейсли вернулся именно в шестидесятые, необходимо обратиться к музыке. Музыкальная индустрия, начало которой отмечено феноменом Битлз, оказала огромное влияние на общество и стиль того времени. Ребята из Ливерпуля представляли новое поколение и новую эстетику, отличавшуюся от консервативных ценностей предыдущих десятилетий.
Битлз вернули в моду этот узор /Фото:dzen.ru
Группа начала регулярно посещать Индию и вдохновляться ее музыкой, философией и дизайнами. Битлы, самые популярные и влиятельные исполнители в то время, активно поддерживали хиппи движение, внедряя его идеи в свою музыку и образ жизни. Именно Битлз ввели узор пейсли в западную культуру, используя его как символ свободы очень консервативной Великобритании.
После того, как узор пейсли появился в руках хиппи-движения и был основательно увековечен в поп-музыке, он стал своеобразным проявлением бунта и желания вернуться к природе, к корням. Узор пейсли стал манифестом свободы, делая его популярным и среди творческих людей, и среди молодежи.
Принт свободы /Фото:vplate.ru
Внедрение узора пейсли в моду также было неизбежным. Он снова начал украшать платья, рубашки, юбки, шарфы и множество других предметов гардероба. Этот великолепный, психоделический узор выражал позитивные эмоции и приносил радость обладателям.
Шестидесятые стали временем переворота в музыке, моде и общественных ценностях. Узор пейсли воплотил в себе новые идеи того времени, делая его популярным и незаменимым стилистическим приемом. Битлз, в свою очередь, оказали огромное влияние на распространение этого узора, пропагандируя его не только в своей музыке, но и в образе жизни.
Узор очень красивый /Фото:dzen.ru
Став неким символом бунтарства и обретя значение как средство выражения несогласия с традиционными модными тенденциями в рамках андрогинной хиппи-субкультуры. Вместе с другими узорами он поддерживал мультикультурализм и визуально отражал этот принцип.
Также узор пейсли стал атрибутом бандитских группировок. Банданы с узором пейсли стали их символом. Слово «бандана» происходит от хинди слова «bandhana», что означает «повязывать».
Со временем узор перекочевал на банданы /Фото:mcmag.ru
Это происходило в период с семидесятых по восьмидесятые годы и бандана, один из самых популярных аксессуаров, приобрела новый смысл и стала символом для различных субкультур. Эти небольшие платки, появившиеся в конце семнадцатого века, изначально использовались политиками в США в качестве рекламных материалов и были проявлением идентичности для солдат, ковбоев и железнодорожников. Однако с течением времени они превратились в средство различения своих среди чужих в бандитских группировках, а главным их узором стал возрожденный пейсли.
Байкеры же использовали банданы, чтобы скрыть свои лица во время быстрой езды на мотоцикле, и отметить свою принадлежность к разным группам. Со временем это всё привнло к тому, что у людей начала возникать ассоциация преступностью при виде бандан такой расцветки.
Но узор этот был не ярким /Фото:Pinterest
Интересно, что банданы и огурцы стали настолько тесно связаны между собой, что пейсли даже часто также называют bandana print.
Сегодня узор пейсли продолжает вдохновлять дизайнеров со всего мира. Он применяется в различных сферах моды, включая одежду, аксессуары, обувь и даже интерьерный дизайн. Узор пейсли воплощает уникальное сочетание традиционного и современного стиля, делая его узнаваемым и желанным для многих людей.
Пейсли на подиумах сегодня /Фото:mcmag.ru
Узор пейсли – это не просто модный принт, это настоящая легенда, которая привлекает внимание своей исторической значимостью и символизмом. Его прочные корни в культуре и искусстве делают его узнаваемым и вдохновляющим для поколений модных энтузиастов. Узор пейсли навсегда останется классикой, которая продолжит вдохновлять и преображать мир моды.
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