Почему узор «индийский огурец» не теряет популярности столетиями

Узор на одежде /Фото:emilia-spanish.ru

На Востоке узор имел множество значений /Фото:eyhotours.com

Платок 19 века /Фото:mcmag.ru

Он был очень популярен /Фото:n-dank.livejournal.com

Хиппи в одежде с узором пейсли /Фото:mcmag.ru

Битлз вернули в моду этот узор /Фото:dzen.ru

Принт свободы /Фото:vplate.ru

Узор очень красивый /Фото:dzen.ru

Со временем узор перекочевал на банданы /Фото:mcmag.ru

Но узор этот был не ярким /Фото:Pinterest

Пейсли на подиумах сегодня /Фото:mcmag.ru