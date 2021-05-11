3 простых способа остановить машину, если тормоза отказали

Тормоза автомобиля всегда должны находиться в исправном состоянии. Для этого за ними следует надлежащим образом ухаживать. Впрочем, в жизни случается всякое. Рано или поздно с каждым водителем может произойти такое, что по какой-то причине тормоза его машины откажутся выполнять свои прямые обязательства. Как же быстро и эффективно остановить автомобиль в подобной ситуации?
Почему отказывают тормоза
За машиной нужно следить. /Фото: yandex.com.
Тормоза могут отказать по самым разным причинам. Чаще всего подобное происходит из-за того, что тормозная жидкость неправильно подается в агрегат, она слишком старая или же вообще не соответствует техническим параметрам автомобильных тормозов. Кроме того, причина отказа может крыться в неправильной регулировке тормозных усилий, поломке суппорта, отсутствии герметичности в тормозной системе. Впрочем, когда тормоза ломаются на полной скорости – все это уже не важно. Единственное, что действительно имеет значение в подобной ситуации, так это способы ее разрешения.
Важно: нередко бывает такое, что тормоза временно отказывают из-за того, что в систему попал воздух. Если позволяет ситуация, сначала следует попытаться «прокачать» педаль, нажав и отпустив ее несколько раз. Кроме того, если педаль вообще не нажимается, есть вероятность, что под нее попал посторонний предмет. Если ни то, ни другое не наш случай, следует переходить к действительно решительным мерам.
Способ первый – трансмиссия
Навык, которым должен владеть каждый. /Фото: automania.ru.
Самый эффективный и безопасный способ остановки автомобиля без помощи тормозов. Суть его предельно проста – постепенно понижение передачи. Давить на газ не нужно, чтобы не увеличивались обороты. Указатель тахометра должен находиться в рабочей зоне. Также ни в коем случае нельзя резко переключаться на большой скорости сразу на первую или вторую передачу. Подобное действие гарантированно закончится трагедией и переворачиванием авто.
Если в машине используется «автомат», то его нужно перевести в ручной режим и проделать все то же самое.
Способ второй – стояночный тормоз
Только на небольшой скорости. /Фото: 24smi.org.
Данный способ можно использовать только на небольшой скорости движения автомобиля! Уже при 40 км/ч попытка затормозить «ручником» закончится заносом и переворачиванием автомобиля. Кроме того, даже на небольшой скорости перед использованием стояночного тормоза для сброса скорости следует убедиться в том, что колеса автомобиля идут прямо.
Способ третий – препятствие
В самом крайнем случае. /Фото: kem.kp.ru.
Сбросить скорость могут помочь многочисленные препятствия на дороге. Например, съезд на заснеженную обочину, трение колесам о бордюр, в самом крайнем случае – трение о стоящие автомобили без людей. Данный способ торможения является чрезвычайным и используется только в тех ситуациях, когда полное бездействие гарантированное приведет к еще более худшим последствиям. Следует также помнить о том, что при столкновении (наезде на) препятствие, машина может поменять направление движения!
Итог: водитель, помни! Автомобиль является источником повышенного риска. Регулярное техническое обслуживание поможет защитить себя и окружающих от проблем с тормозами.
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