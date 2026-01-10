Как открыть бутылку вина при помощи зажигалки

Открытие бутылки (особенно без штопора) вызывает множество проблем у подавляющего большинства людей. Однако на самом деле справиться даже с самой жуткой винной пробкой можно при помощи того, что есть буквально под рукой почти в каждой компании. Например, открыть вино можно при помощи обыкновенной зажигалки.
Как известно, все гениально – просто. Вот и открывание винной бутылки без штопора и других подобных приспособлений на самом деле не такая уж сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если под рукой имеется рабочая зажигалка. Избавиться от пробки поможет старая-добрая физика! Для того, чтобы все получилось, необходимо сначала поставить бутылку на стол, аккуратно взять рукой за середину и поднести к емкости зажигалку. После этого следует зажечь огонь и поднести его прямо к горлышку. Данную часть бутылки нужно хорошо прогреть со всех сторон. Для удобства рабочего процесса, можно вращать бутылку рукой прямо на столе. Процесс открытия займет некоторое время. Сначала вообще не будет заметно каких-либо изменений. Сразу пробка не выскочит, однако уже спустя некоторое время, начнет медленно ползти вверх. Происходит это благодаря нагреванию стеклянного горлышка. Из-за роста температуры, давление в бутылке начинает стремительно увеличиваться. Одновременно с этим, высокая температура способствует размягчению пробки, что делает ее более податливой для физического воздействия. В конечном итоге, ненавистная затычка выскользнет из горлышка сама. Видео:
