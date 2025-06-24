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7 интересных фактов о самом титулованном фильме Уэса Андерсона

Кинофильм «Отель “Гранд Будапешт”» самого ироничного режиссера Голливуда Уэса Андерсона, вышедший на экраны в 2014 году, удостоился крайне высоких оценок мировой кинопрессы и получил 92% положительных зрительских отзывов. 7 интересных фактов о самом титулованном фильме Уэса Андерсона Мы не будем рассказывать вам сюжет фильма, но кое-чем любопытным всё же поделимся. Ниже — 7 интересных фактов о киноленте.

7 интересных фактов о самом титулованном фильме Уэса Андерсона Вымышленный город Лутц, где происходит большая часть событий фильма, снимался в основном на улицах Гёрлица: за счет хорошо сохранившейся старинной европейской архитектуры он часто становится большой съемочной площадкой.

Многие сцены фильма были сняты в Дрездене и в замках Саксонии. Интерьер отеля «Гранд Будапешт» частично был снят в атриуме универмага Görlitzer Warenhaus, частично на киностудии. Само здание снаружи было снято при помощи макета, созданного художником Адамом Штокхаузеном на основе старинных фотографий отеля «Бристоль Палас» в Карловых Варах и отеля «Геллерт» в Будапеште. 7 интересных фактов о самом титулованном фильме Уэса Андерсона В финальных титрах фильма указано, что его сюжет вдохновлен произведениями австрийского писателя Стефана Цвейга. Создатели фильма упоминают такие произведения, как «Нетерпение сердца», «Вчерашний мир. Записки европейца» и «Двадцать четыре часа из жизни женщины». 7 интересных фактов о самом титулованном фильме Уэса Андерсона Автор музыки — композитор Александр Депла, создавший музыкальное оформление таким фильмам, как «Король говорит!» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». В фильме он смешал свою музыку с русскими фольклорными мотивами. В частности, саундтрек изобилует балалаечной музыкой, в том числе использована русская народная песня «Светит месяц». Основные музыкальные темы на балалайках, в том числе и тему титров, исполнил Государственный академический русский ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной. 7 интересных фактов о самом титулованном фильме Уэса Андерсона Уэс Андерсон снял фильм в трех различных соотношениях сторон: 1,33, 1,85 и 2,35:1, которые соответствуют трем разным отрезкам времени.
Разные пропорции кадра подсказывают зрителям, какой временной период на экране. 7 интересных фактов о самом титулованном фильме Уэса Андерсона За стиль многих фильмов Уэса Андерсона, включая и «Отель “Гранд Будапешт”», ответственна одна остроумная и очень стильная женщина — Милена Канонеро. На ее счету восемь номинаций на «Оскар» и три заветных золотых статуэтки, а с Андерсоном она работает с 2004 года, со времен «Водной жизни». По ее словам, главными источниками вдохновения для разработки стиля новой картины режиссера для нее стали работы фотографа Мана Рэя и художников Густава Климта и Тамары де Лемпицка. 7 интересных фактов о самом титулованном фильме Уэса Андерсона Картина номинировалась на беспрецедентное число наград в самых разных категориях, в том числе и «Лучший фильм», «Лучший актерский состав», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая операторская работа», «Лучший дизайн костюмов» и другие. В копилке «Отеля “Гранд Будапешт”» 4 «Оскара», 5 статуэток BAFTA, «Золотой глобус» за лучшую комедию, Гран-при Берлинского кинофестиваля и еще более 10 других наград. 7 интересных фактов о самом титулованном фильме Уэса Андерсона Авторитетный британский киножурнал Sight & Sound признал «Отель “Гранд Будапешт”» одним из 10 лучших фильмов 2014 года. Журнал Time попросту отвел картине первое место в своем топ-10.

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Ссылка на первоисточник
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