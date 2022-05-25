С нами не соскучишься!

8 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Забобонин
    При чем Советский Союз и Богданов? Автор изучай историю, когда было 300 лет дому Романовых?5 изобретателей, ...
  • Михаил Бутов
    Православие зародилось явно не во Львове. Это город, основанный князьями западной Руси в середине 13 века.Истоки православи...
  • Наталья Середа
    Получила удовольствие.Такие картины може писать только человек со светлой, чистой и доброй душой, легким характером.С...Причудливые карти...

Уютно и аппетитно: 10 умопомрачительных часов, которые были созданы специально для кухни


Необычные часы, которые будут здорово смотреться на любой кухне.

Необычные часы, которые будут здорово смотреться на любой кухне.

Часы - это вещь, которая обязательно должна быть на каждой кухне. Ведь в процессе приготовления пищи очень важно следить за временем. В нашем обзоре несколько моделей часов, благодаря которым хозяйки будут создавать настоящие кулинарные шедевры, а обстановка на кухне станет ещё более уютной и комфортной.

1. Сковорода


Отличные настенные кухонные часы в форме сковородки со стрелками в виде столовых приборов.

Отличные настенные кухонные часы в форме сковородки со стрелками в виде столовых приборов.

 

Настенные часы в виде сковородки со стрелками в форме вилки и ножа прекрасно впишутся в интерьер любой кухни. Особенно аппетитно выглядит вариант с яичницей-глазуньей.

2. Кофе или чай


Уютно и аппетитно: 10 умопомрачительных часов, которые были созданы специально для кухни

«Я люблю дни, в которые моя единственная проблема заключается в выборе между кофе и чаем».

 

Надпись на этих часах гласит: "Люблю дни, когда моей единственной проблемой является выбор между кофе и чаем". А ведь порой чашечка горячего чая или кофе может помочь разрешить какую-либо ситуацию. Особенно если эту чашку любимого напитка можно разделить с родным и близким человеком.

3. Цитрус


Яркие настенные кухонные часы с цитрусовыми мотивами.

Яркие настенные кухонные часы с цитрусовыми мотивами.

 

Настенные часы в виде сочных цитрусовых, например, лайма или лимона, помогут сделать кухню более яркой и красочной.

4. Тост


Аппетитные кухонные часы в форме хлебного тоста.

Аппетитные кухонные часы в форме хлебного тоста.

 

Кажется, что это самый настоящий тост, а вовсе не часы. Так и хочется откусить кусочек от этого хрустящего и подрумяненного хлебца. Несъедобный тост можно поставить в подходящее место на кухне или повесить на стену.

5. Столовые приборы


Необычные настенные кухонные часы из различных столовых приборов со стрелками в виде ножа и вилки.

Необычные настенные кухонные часы из различных столовых приборов со стрелками в виде ножа и вилки.

 

Эти часы состоят из половников, лопаток, шумовок, ложек, ножей и вилок - лаконично и демократично. Да и подойдут к любому кухонному интерьеру.

6. Время для вина


Оригинальные настенные кухонные часы ручной работы.

Оригинальные настенные кухонные часы ручной работы.

 

Эти настенные часы в виде бутылки вина с маятником в форме бокала будут не только показывать правильное время, но и напоминать о том, что пришла пора расслабиться и налить себе немного любимого напитка.

7. Заварочный чайник


Замечательные кухонные часы в виде заварочников.

Замечательные кухонные часы в виде заварочников.

 

Эти кухонные часы в виде милых заварочных чайничков сразу напоминают о знаменитой на весь мир английской традиции вечернего чаепития - "5 o’clock".

8. Чай


Забавные настенные кухонные часы, состоящие из заварочника, чая и чашечки.

Забавные настенные кухонные часы, состоящие из заварочника, чая и чашечки.

 

Эти настенные часы показывают не только время, но и процесс наливания чая из заварочного чайника в чашку - подходящий вариант для любой кухни.

9. Чашка


Уютно и аппетитно: 10 умопомрачительных часов, которые были созданы специально для кухни

«Горячие» кухонные часы в виде чашечек с чаем или кофе.

 

Часы в форме чашки с горячим напитком помогут расположить гостей к чаепитию и приятным беседам.

10. Винные бутылки


Уютно и аппетитно: 10 умопомрачительных часов, которые были созданы специально для кухни

«Винные» настенные кухонные часы, сделанные из разноцветных бутылок.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Уютно и аппетитно: 10 умопомрачительных часов, которые были созданы специально для кухни

И не забудьте:
Уютно и аппетитно: 10 умопомрачительных часов, которые были созданы специально для кухниПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх