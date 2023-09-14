НЕ обрезайте эти растения осенью

Осенью обрезка некоторых растений может, напротив, ослабить их настолько, что они плохо переживут зимовку и могут даже погибнуть. Узнайте, какие растения категорически нельзя обрезать осенью.



Гейхера и гейхерелла

Бадан

Пахизандра

Лаванда

Дельфиниум

Гвоздика

Ясколка

Все виды очитков

Примула

Флоксы

Древовидные пионы

Крупнолистные гортензии

Плетистая роза

Очень красивое растение, однако, осенняя обрезка его очень сильно ослабляет. Если вдруг вы уже обрезали гейхеру, то скорее замульчируйте её землей, чтобы растение лучше перезимовало.Ещё одно растение в саду, которое совершенно не нуждается в осенней обрезке. Всё, что можно сделать — это удалить некоторые засохшие листья, но ни в коем случае не трогать здоровые и зелёные!Очень хорошее, выносливое растение для тенистых мест, которое, тем не менее, крайне плохо переносит осеннюю обрезку и, вследствие этого, ослабевает. Она зимует спокойно и без обрезки: её листья живут 3 года, а затем сами обновляются.Её не рекомендуется обрезать осенью, если вы живёте в средней полосе России. К другим регионам применяются иные правила. Но именно в средней полосе России лаванда крайне плохо переживает осеннюю обрезку, ослабевает и заболевает.Осенняя обрезка заметно ослабляет растение. Вместо красивого, ярко цветущего дельфиниума на выходе получится ослабленное растение, которое может заболеть и даже погибнуть.Ещё одно растение, которое должно уходить на зимовку зелёным/сизым (цвет зависит от сорта). Осенняя обрезка ей абсолютно противопоказана — она может не перезимовать.Многолетний почвопокровник, который любят многие садоводы. В средней полосе России ясколка также плохо переносит обрезку осенью. Делать это нужно раньше — в конце августа-начале сентября.Чудесное растение, которое сильно ослабляется после осенней обрезки. Он должен уйти на зимовку со своими зелёными листьями. За зиму он и так обновится, и обрезка будет не нужна!Как прекрасно очитки заполняют голую землю!.. Однако именно здесь садоводы совершают ошибку, когда берут в руки секатор осенью (а не летом) и стараются подрезать растение. После такой обрезки очитки с большой вероятностью заболеют и могут даже погибнуть.Ни в коем случае не срезайте красивые листья примулы осенью, ведь растение может этого не пережить. Особенно это касается, конечно же, средней полосы России.Вне зависимости от сорта, флоксы плохо переносят осеннюю обрезку. Не совершайте ошибки — не губите растение!Те, кто давно выращивает древовидные пионы, и так знают, что осенняя обрезка действует губительно на куст. Всю надземную часть пиона оставьте на зимовку так, как она есть сейчас.Чтобы гортензия крупнолистная ушла на зимовку без проблем, её вовсе не нужно обрезать. Всё, что требуется сделать — это укрыть гортензию вместе с её листьями.Здесь логика точно такая же, как и с гортензиями: отправить на зимовку розу следует со всеми листьями. И тогда она скажет вам спасибо!