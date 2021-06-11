Кашпо из ненужных вещей для декора дачного участка

Для этой шикарной поделки нужно так мало — старое ведро, ненужные вещи, немного цемента и краски с лаком. Всё! Зато посмотрите, какой роскошный результат: реалистичные, классные кашпо в виде пеньков чудесно украсят участок!



У старого ведра снимите ручку и отрежьте донышко. Приложите любую ткань (например, старую одежду), также обрежьте, чтобы было удобно надеть на ведро.



Разведите по инструкции жидковатый цемент, пропитайте им ткань. И наденьте ткань на обрезанное ведро. Работайте в перчатках. Пальцами сделайте складки и корни из ткани, как у реального пенька. Вся работа едва ли занимает 10 минут.



Оставьте на улице сохнуть сутки или двое, в зависимости от температуры. Пройдитесь наждачкой, чтобы удалить лишний цемент. Нанесите грунтовку глубокого проникновения. Следом покрасьте пенёк коричневой краской.



Затем сухой кухонной губкой нанесите на выступающие части пня белую краску.



Оцените результат. Если белого слишком много, подкрасьте сверху коричневой краской, и наоборот. Когда краска высохнет, нанесите матовый акриловый лак.





Пеньки можно расставлять по участку и высаживать цветы! Красота невероятная, а сделана была из бросовых материалов.



Подробнее о создании кашпо в виде пенька смотрите в видео ниже:

