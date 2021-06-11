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Кашпо из ненужных вещей для декора дачного участка

Для этой шикарной поделки нужно так мало — старое ведро, ненужные вещи, немного цемента и краски с лаком. Всё! Зато посмотрите, какой роскошный результат: реалистичные, классные кашпо в виде пеньков чудесно украсят участок!
Кашпо из ненужных вещей для декора дачного участка
У старого ведра снимите ручку и отрежьте донышко. Приложите любую ткань (например, старую одежду), также обрежьте, чтобы было удобно надеть на ведро.
Кашпо из ненужных вещей для декора дачного участка
Разведите по инструкции жидковатый цемент, пропитайте им ткань. И наденьте ткань на обрезанное ведро. Работайте в перчатках. Пальцами сделайте складки и корни из ткани, как у реального пенька. Вся работа едва ли занимает 10 минут.
Кашпо из ненужных вещей для декора дачного участка
Оставьте на улице сохнуть сутки или двое, в зависимости от температуры. Пройдитесь наждачкой, чтобы удалить лишний цемент. Нанесите грунтовку глубокого проникновения. Следом покрасьте пенёк коричневой краской.
Кашпо из ненужных вещей для декора дачного участка
Затем сухой кухонной губкой нанесите на выступающие части пня белую краску.
Кашпо из ненужных вещей для декора дачного участка
Оцените результат. Если белого слишком много, подкрасьте сверху коричневой краской, и наоборот. Когда краска высохнет, нанесите матовый акриловый лак.

Кашпо из ненужных вещей для декора дачного участка
Пеньки можно расставлять по участку и высаживать цветы! Красота невероятная, а сделана была из бросовых материалов.
Кашпо из ненужных вещей для декора дачного участка
Подробнее о создании кашпо в виде пенька смотрите в видео ниже:

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Кашпоидея
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