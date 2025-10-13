Американец нашел тайник, который помог окупить ему затраты на покупку и ремонт старинного дома

Не все стремятся покупать старинные дома, зная сколько сил и средств придется вложить, чтобы превратить его в современное жилище или офис. Но бывают ситуации, когда нет других вариантов и приходится соглашаться на подобные сделки. Хотя в некоторых случаях именно старинные здания могут преподнести и очень даже приятные сюрпризы в виде тайников.
Дэвид Дж. Уиткомб нашел тайник, который поможет окупить ему все затраты на покупку и ремонт старинного дома. | Фото: art-news.com.ua.
Старинный дом, в котором и был обнаружен тайник. | Фото: © injas1.
Дэвид Дж. Уиткомб – владелец юридической конторы в городе Дженива, что в штате Нью-Йорк, в декабре 2020 г. решил приобрести офис в исторической части города, чтобы сотрудникам было более комфортно и просторно работать. При покупке старинного здания, которое не одно десятилетие служило офисом для различных фирм, никакого подвоха или неожиданностей быть не могло, поскольку не являлось жилым помещением.
При доскональном осмотре приобретенного дома новый владелец обнаружил фальш-потолок, за которым спрятан чердак. | Фото: democratandchronicle.com.
Перед покупкой при осмотре дома он даже не заметил, что в нем есть чердак, ведь никаких дверей или лестниц на последнем (третьем) этаже не имелось. Там при прежних владельцах всегда было хранилище и архив, куда сотрудники поднимались в редких случаях. Да и с ремонтом третьего этажа два предыдущих хозяина помещения настолько не спешили, что он оставался нетронутым многие десятилетия.
Для неопытного глаза находка могла показаться лишь мусором и ненужным хламом. | Фото: zanzib.livejournal.com.
Интересный факт: Перегоревшая на третьем этаже лампочка позволила обратить внимание на странность потолка, которую Дэвид Дж. Уиткомб не поленился исследовать досконально. Там оказался двойной потолок, после демонтажа которого удалось обнаружить вход на чердак. Переступив порог скрытого помещения, новый владелец сразу понял, что это не обычное хранилище различного ненужного хлама, а фотостудия. Старинные фотоаппараты, специальные зеркала, старые линзы, фотовспышки, масса негативов, рамок, снимков и даже реквизит, с которым предпочитали фотографироваться на стыке XIX-XX вв.
Раритетное оборудование, мебель и ценнейшие фотоснимки были найдены на спрятанном по непонятным причинам чердаке. | Фото: democratandchronicle.com.
«Первое, что я увидел, были стопки рамок для картин, сложенных вместе, и они были великолепны. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что это раритетные предметы, сделанные на рубеже веков. Золотые и позолоченные рамки сияли настолько ярко, и я подумал, что нашел «сокровище Балбесов», – с восторгом рассказывает новоиспеченный хозяин.
Несмотря на пыль и копоть была явно заметна историческая ценность находки. | Фото: mooresvilletribune.com.
Понадобилось немало времени, чтобы очистить от пыли найденные предметы и исследовать их большую часть. Конечно же, назначение и ценность неплохо сохранившихся старинных вещей по достоинству могли оценить только специалисты. Дэвид Уиткомб для начала обратился в Женевское историческое общество, оттуда его перенаправили к бывшему президенту общества Дэну Вайнштоку, занимавшегося исследованием творчества Хейла и хорошо разбирающегося в искусстве фотографии той эпохи.
Сьюзен Б. Энтони – лидер Женской ассоциацией избирательного права штата Нью-Йорк.
Этот человек отобрал несколько портретов, имевших большую историческую ценность, включая лидера суфражисток Сьюзен Б. Энтони, которая многие годы боролась за права женщин. Именно этот снимок стал официальной фотографией Мемориальной ассоциации Сьюзен Б. Энтони, копии которой продавали в качестве гравюр и открыток для сбора средств.
По сведениям редакции Novate.ru, даже в коллекции Библиотеки Конгресса США хранится ее копия, а вот на тайном чердаке найдены несколько негативов, на которых можно разглядеть мельчайшие детали, вплоть до булавок с флагом ассоциации (съемка велась в нескольких ракурсах).
Понадобился не один день, чтобы разобрать чердак и очистить все ценные предметы. | Фото: art-news.com.ua.
По словам исследователя, Хейл был тесно связан с Женской ассоциацией избирательного права штата Нью-Йорк, съезды которой очень часто проходили в Джениве. По этой причине в его мастерской было найдено немало фотографических портретов активисток, но удалось идентифицировать лишь несколько из них.
Найдено множество старинных снимков, которые представляют особенный интерес для исследователей и любителей старины.
На чердаке, о существовании которого не знали ни историки/исследователи, ни два предыдущих владельца, было обнаружено множество снимков с изображением местных спортивных команд, мужчин в военной форме, политических и общественных деятелей, а также портретов нарядных женщин и очаровательных детишек, которые ничем не прославились, но от этого их снимки историческую ценность не потеряли. И это не говоря о специальном оборудовании, раритетном реквизите, мебели и фонах, популярных в фотоателье тех лет и многих других предметах, которые несомненно будут интересны исследователям и коллекционерам.
Очаровательные малыши в лучших нарядах также позировали именитому фотографу. | Фото: democratandchronicle.com.
Фотоснимки чопорных дам в своих изысканных нарядах, найденные на тайном чердаке. | Фото: mooresvilletribune.com.
Но самый большой бонус получил, конечно же, теперешний владелец особняка, ведь он вправе находку использовать на свое усмотрение. На данный момент самые интересные предметы очищены от пыли и копоти, появившейся после пожара в соседнем доме, и находятся в местной Аукционной компании, которая осенью этого года планирует провести аукцион. По словам владельца компании, определить общую стоимость коллекции сейчас не представляется возможным, ведь она уникальна. Хотя многие эксперты прогнозируют, что за найденную на чердаке коллекцию можно выручить минимум 150-200 тыс. дол.
Большинство раритетных снимков и предметов уже очищены, отреставрированы и готовы для предстоящего аукциона. | Фото: zanzib.livejournal.com.
Стоит отметить, Дэвид Дж. Уиткомб при покупке старинного дома заплатил всего 100 тыс. дол., поскольку здание требует капитального ремонта не только третьего этажа. Счастливый владелец пообещал, что после полной реконструкции здания он сделает чердак открытым и возможно оставит часть мебели и оборудования, чтобы организовать небольшой музей-студию Джеймса Хейла, который в этом доме творил более 20 лет.
