Американец нашел тайник, который помог окупить ему затраты на покупку и ремонт старинного дома

Дэвид Дж. Уиткомб нашел тайник, который поможет окупить ему все затраты на покупку и ремонт старинного дома . | Фото: art-news.com.ua.

Старинный дом, в котором и был обнаружен тайник. | Фото: © injas1.

При доскональном осмотре приобретенного дома новый владелец обнаружил фальш-потолок, за которым спрятан чердак. | Фото: democratandchronicle.com.

Для неопытного глаза находка могла показаться лишь мусором и ненужным хламом. | Фото: zanzib.livejournal.com.

Раритетное оборудование, мебель и ценнейшие фотоснимки были найдены на спрятанном по непонятным причинам чердаке. | Фото: democratandchronicle.com.

Несмотря на пыль и копоть была явно заметна историческая ценность находки. | Фото: mooresvilletribune.com.

Сьюзен Б. Энтони – лидер Женской ассоциацией избирательного права штата Нью-Йорк.

Понадобился не один день, чтобы разобрать чердак и очистить все ценные предметы. | Фото: art-news.com.ua.

Найдено множество старинных снимков, которые представляют особенный интерес для исследователей и любителей старины.

Очаровательные малыши в лучших нарядах также позировали именитому фотографу. | Фото: democratandchronicle.com.

Фотоснимки чопорных дам в своих изысканных нарядах, найденные на тайном чердаке. | Фото: mooresvilletribune.com.

Большинство раритетных снимков и предметов уже очищены, отреставрированы и готовы для предстоящего аукциона. | Фото: zanzib.livejournal.com.