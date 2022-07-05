Причина скручивания листьев томатов, и что с этим делать

Что делать, если томаты начали скручивать листья и верхушку? Необходимо ли предпринимать какие-либо шаги, чтобы это устранить? И в чём же заключается истинная причина такого феномена?







Томаты скручивают листья в ответ на стресс, и это абсолютно нормальная реакция! Специально делать ничего не нужно. Если томаты крутят листья в ответ на сильную жару, то решением проблемы будет только равномерный и достаточный полив. Если томаты скрутили листья и верхушку, когда вы провели массовую обрезку зелени, то тут тоже не нужно удивляться — это естественная реакция растения. Однако стоит заметить: если на скрученных листьях нет пятен, они не жёлтые, не «съеденные» наполовину, не волочатся по земле — то такие скрученные листья срывать не нужно. Они участвуют в процессе фотосинтеза, и лишняя обрезка будет только вредить растению. Зайдите в теплицу рано утром, и вы с удивлением обнаружите, что листья вовсе не скручены — потому что томату не жарко. Поэтому скрученные листья и верхушка — вовсе не повод для беспокойства, особенно в жаркую летнюю пору.







Подробнее о скручивании листьев и верхушки томатов смотрите в видео ниже:



