Феномен плавучего танка, или Как в Корее придумали первый броненосец

Об этих судах долгое время ничего не было известно в Европе. Некоторые исследователи называют их первыми в мире броненосцами, однако никто не знает наверняка, как именно они выглядели. Однако доподлинно известно, что они не боялись вражеского огня, ведь были надёжно защищены от него деревянным...панцирем. Речь идёт о так называемых боевых черепахах - кобуксонах, которые не раз выручали средневековый корейский флот.
В самых горячих морских боях в средневековой Азии принимали участие настоящие плавучие танки. /Фото: incredible.egloos.com
Большинство из нас, если и интересовались историей флота в Средневековье, то сосредотачивали свое внимание на районе Средиземноморья, где в тот период активно использовали галеры и галеасы. А вот о ситуации на другом конце евразийского континента, на Дальнем Востоке, известно меньше. Там флот состоял также из галеры, однако суда подобного типа в Корее скорее были похожи на огромные плавучие крепости, которые отличались наличием высоких бортов-стен, мощной защитой и артиллерийским вооружением.
Флот средневековой Кореи был масштабным и громоздким. /Фото: warspot.ru
Наиболее известным и популярным военным судном корейского государства династии Чосон в 16 веке считался пханоксон, что в переводе с корейского означает «крытый корабль», «двухпалубный корабль». Он представлял собой плоскодонный корабль с двумя палубами и парой мачт, а также тараном и командной будкой.
На верхней палубе располагалось вооружение в виде аркебузов или стрелометных пушек. Пханоксоны был большими по размерам, дорогостоящими, маневренными, однако не очень быстрыми - по информации Novate.ru, максимальная скорость данного судна не превышала трёх ущлов.
Изображение корейского пханксона. /Фото: warspot.ru
Корейский пханоксон имел несколько модификаций, одной из которых является кобуксон. Данное судно, по сути, являлось бронированным плавучим танком, внешне также напоминающим черепаху. По ряду конструктивных характеристик кобуксон идентичен пханоксону: так, корабль был плоскодонным с двумя мачтами и двумя палубами.
Однако вся верхняя часть судна была дополнительно накрыта крышей из крепкого дерева, которые также могли укрепить шипованными листами тонкого железа. На носу кобуксон располагали украшение в виде головы черепахи-дракона, внутри которой иногда прятали пушку.
Деревянный плавучий танк, похожий на черепаху из средневековой Кореи. /Фото: chungnam.net
Интересный факт: именно из-за наличия металлического настила на корпусе корабля некоторые исследователи называют кобуксон предтечей броненосцев. Однако в реальности железные укрепления не выполняли роль брони, ведь судно и так было способно выдержать залпы мушкетов и легкой артиллерии. Большинство историков склоняется к версии, что металлические листы защищали корабль от воздействия горючих смесей и различных гранат эпохи Средневековья.
Реконструкция кобуксона в экспозиции музея в Сеуле. /Фото: wikipedia.org
Первые свидетельства о кобуксоне были отмечены еще в начале 15 века на страницах «Анналов династии Чосон» - ежегодных исторических сводках того времени - в период с 1413 по 1415 год. Однако больше всего информации о боевых черепахах приходится на конец 16 века, когжа произошла Имдинская война Кореи с Японией. Ее началу в 1592 году положил японский правитель Тодоми Хидэёси, который сначала объединил собственное государства, а после решил завоевать Китай и даже Индию, но начать как раз с Кореи.
Изображение осады Пусанджина в 1592 году. /Фото: wikipedia.org
На первых этапах японцам даже везло, особенно на суше, если только не сталкивались с партизанскими отрядами корейцев. Однако когда они вышли в море, ситуация изменилась. Там японскому флоту противостоял легендарный корейский флотоводец Ли Сунсин, который в частности инициировал укрепление военно-морских сил новыми модификациями кораблей. Одними из них и стали кобуксоны - они отлично подходили под тактику корейских войск, которые считали своим главным преимуществом стрелков и тяжелую артиллерию.
Современная реконструкция кобуксона в разрезе. /Фото: istorja.ru
Тяжелые плавучие танки корейцев доказали свою боеспособность в битвах: они, буквально поперек вражескому огню, вламывались в строй японских кораблей и расстреливали на своем пути и вокруг все, что находилось рядом. Именно поэтому японцы и называли кобуксоны «слепыми кораблями», как раз из-за ведения стрельбы в разные стороны без какой-либо наводки под снаряды иногда попадали и свои.
От огня плавучих танков было не спрятаться. /Фото: coollib.com
Стратегия сражений корейского флота, в том числе применение кобуксонов, дала свои плоды: японцы не смогли пробить блокаду на море и были вынуждены свернуть наступление и сесть за стол переговоров. И хотя спустя некоторое время была предпринята еще одна попытка пойти в наступление, и ее успешно отбили корейские военно-морские силы.
Кобуксон во время битвы, реконструкция. /Фото: pikabu.ru
Вот только после окончания войны подошла к концу и эпоха кобуксонов. Свидетельств о них осталось настолько мало, что даже доподлинно неизвестно, как именно они выглядели. Но корейские историки, да и местные жители о легендарных плавучих танках не забыли: еще в прошлом веке были сделаны попытки реконструкции боевых черепах, а также изучалась оставшаяся о них информация. Кроме того, кобуксоны были увековечены на корейских монетах достоинством в пять вон.
Изображение кобуксона на корейской монете. /Фото: monetapost.ru
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