Какая участь ждала рожениц СССР, и За что они обижались на акушерок

Господдержка и правовые гарантии

Государство, как могло, повышало уровень деторождаемости. /Фото: falerist.com



Опасность родовых процессов



Часто медперсонал не отличался мягкостью, но так было не везде. /Фото: moscowsteps.com

О чем роженицы вспоминают с содроганием

Мать видела ребенка только во время кормлений.