Как защитить плиту от сильных загрязнений

За всем нужно ухаживать, чтобы даже спустя годы, оно хорошо выглядело. Справедливо это утверждение и для керамической плиты: ее необходимо не только чистить, но также и ухаживать за ней. А помочь в этом сможет обычный вазелин.





После того, как вы хорошо помыли и почистили поверхность плиты, возьмите немного вазелина, буквально на кончике ножа и с помощью бумажной салфетки разотрите его по всей поверхности варочной панели.

Затем оставьте вазелин на поверхности примерно на 15 минут.По истечении этого времени возьмите мягкую ткань и отполируйте поверхность, убрав с нее вазелин.После такой процедуры небольшие царапины на поверхности плиты исчезнут, а сама она заблестит как новая. Кроме того, вазелин создаст на панели защитную пленку, благодаря которой плита дольше будет оставаться чистой, а отмыть новые загрязнения будет гораздо проще.