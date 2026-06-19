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Как защитить плиту от сильных загрязнений

За всем нужно ухаживать, чтобы даже спустя годы, оно хорошо выглядело. Справедливо это утверждение и для керамической плиты: ее необходимо не только чистить, но также и ухаживать за ней. А помочь в этом сможет обычный вазелин.

Как защитить плиту от сильных загрязнений
После того, как вы хорошо помыли и почистили поверхность плиты, возьмите немного вазелина, буквально на кончике ножа и с помощью бумажной салфетки разотрите его по всей поверхности варочной панели.

Затем оставьте вазелин на поверхности примерно на 15 минут.
Как защитить плиту от сильных загрязнений

По истечении этого времени возьмите мягкую ткань и отполируйте поверхность, убрав с нее вазелин.
Как защитить плиту от сильных загрязнений
После такой процедуры небольшие царапины на поверхности плиты исчезнут, а сама она заблестит как новая. Кроме того, вазелин создаст на панели защитную пленку, благодаря которой плита дольше будет оставаться чистой, а отмыть новые загрязнения будет гораздо проще.
Как защитить плиту от сильных загрязнений

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