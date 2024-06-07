10 инноваций, которые еще не так давно были фантастикой

Будущее совсем рядом.
Люди мечтают о светлом будущем, наполненном счастьем и комфортом. И большинство инновационных разработок нацелены именно на выполнение этой задачи. Современные техники и инженеры в последнее время предложили много нового и интересного и уверены, что эти инновационные разработки выйдут на рынок уже совсем скоро.
1. Гибкие роботы
Сегодня роботы активно развиваются.
Недавно ученые создали машины, которые имеют возможность удерживать равновесие, ходить и даже бегать по пересеченной местности, что гораздо упрощает их адаптацию к существованию среди людей.
На протяжении десятилетий люди уже ждут появления роботов в повседневной жизни. Несомненно, что в ближайшем будущем роботы станут друзьями, домашними животными, помощниками и даже партнерами по жизни людей. Разработка гибких роботов - это очередной шаг к этому будущему.
2. Нейроморфные чипы
Такие технологии пугают.
Об этом мало кто задумывается, но человеческий мозг, по сути, является самой совершенной машиной обработки информации во всей известной Вселенной. Он способен обрабатывать информацию со скоростью света, при этом не используя много энергии. Нейроморофическая инженерия - это попытка подражать тому, как функционирует мозг, т. е. быстро и очень эффективно. Это поможет людям создавать сверхбыстрые и сверхэффективные процессоры, которые могут использоваться в смартфонах, компьютерах и, возможно, роботах.
3. Батареи на органических радикалах
Интересное решение.
Сегодня смартфоны по сути являются самыми большими друзьями людей, и они становятся все более и более мощными каждый год. Единственным их недостатком является время автономной работы, которое постоянно сокращается одновременно с развитием самих смартфонов.
Одним из решений этой проблемы может стать батарея на органических радикалах (ORB). Это относительно новый тип аккумулятора (впервые он был разработан в 2005 году), пока недоступный для массового потребителя. Однако вскоре они могут появиться на рынке. ORB потенциально более экологичны, чем обычные батареи на основе металлов, что является большим плюсом. Они используют органические радикальные полимеры, которые представляют собой гибкие пластмассы, и считаются более мощной альтернативой современным ионно-литиевым батареям.
4. Поезда Hyperloop
Вжух и на месте.
Идея такого рода поездов существовала на протяжении десятилетий. Но только Илон Маск решил воплотить ее в реальность. Hyperloop - это предлагаемый режим пассажирских и грузовых перевозок, в котором поезда на магнитной подушке движутся в «трубах», из которых откачан воздух, со скоростью самолета. Подобные трубы могут быть смонтированы над землей на колоннах или проложены под землей, что также эффективно снижает проблему трафика. Ожидается, что поезда будут двигаться со скоростью более 1000 км/ч.
5. Смартфоны-дисплеи
Техника продолжает эволюционировать.
Производители смартфонов на протяжении многих лет пытаются создавать телефоны, у которых не будет рамок вокруг дисплея. Но только благодаря Xioami MiMix мир наконец увидел то, как будут выглядеть телефоны будущего.
Samsung также, по слухам, следит за разработками Xiaomi и, возможно, сделает свою следующую модель в серии Galaxy S без рамок вокруг экрана (соотношение экрана к корпусу будет составлять примерно 95 процентов, а остальные 5 процентов необходимы для передней камеры). Скорее всего, именно так будут выглядеть смартфоны в будущем.
6. Вертикальное сельское хозяйство
Решение для городов.
Ожидается, что к 2050 году население Земли достигнет 9 миллиардов, и около 80 процентов людей будут жить в городах. Перенаселение, несомненно, повредит планете разными способами, если люди не выяснят, как можно спасти Землю.
Одной из основных проблем является то, что такому количеству людей потребуется огромное количество пищи, а это подразумевает то, что придется создавать новые фермы, вырубая леса.
Возможным решением проблемы могут стать вертикальные фермы — производство продуктов питания «слоями», размещенными друг над другом по вертикали, например, в небоскребах, бывших складах или контейнерах для транспортировки. Современные идеи вертикального земледелия используют передовые методы сельского хозяйства, а также подразумевают полностью контролируемую окружающую среду внутри фермы. Вертикальные фермы занимают намного меньше места, и могут производить в 1000 раз больше пищи, по сравнению с обычной фермой, занимающий такой же участок земли.
7. Гарнитуры виртуальной реальности
Виртуальность уже часть реальности.
Хотя идея виртуальной реальности не нова, в прошлом году произошел настоящий скачок в развитии этой технологии. Пока что основное внимание при разработке виртуальной реальности уделяется геймерам, поскольку VR лучше всего подходит для игр. Как и в случае с большинством технологий в этом списке, требуется еще много работы, чтобы виртуальную реальность смогли использовать массово.
8. Модульные дома
Сегодня так, а завтра вот так.
В 2007 году количество городского населения во всем мире превысило количество сельского населения. А это означает, что жилье в городе начало стремительно дорожать.
Модульные дома были сделаны для решения именно этой проблемы. Они производятся на заводах в большом количестве, а затем устанавливаются в необходимом месте. Поскольку эти дома делают в огромных количествах с одинаковым дизайном и интерьером, они просты в изготовлении и стоят намного дешевле.
9. Беспилотные машины
Покатай меня большая черепаха.
Беспилотные автомобили - это, пожалуй, самая ожидаемая технология в мире. Миллионы людей гибнут каждый год в авариях, а большинство этих аварий вызваны небрежностью и алкоголем. Но в машинах без водителя подобные проблемы будут исключены.
Технология все еще находится в стадии разработки и требует совершенствования, чтобы стать действительно революционной. К примеру, во время тестирования беспилотный автомобиль от Google врезался в автобус, чтобы избежать столкновения с мешками с песком, блокирующими его путь. Таким образом, эту технологию еще нужно усовершенствовать.
10. 3D-печать
Скоро в каждом доме.
3D-печать - это действительно передовая технология, которая, по-видимому, имеет неограниченный потенциал. В настоящее время врачи используют 3D-принтеры, чтобы делать копии внутренних органов пациентов (к примеру, сердца) для операций по пересадке. Помимо использования в больницах, у 3D-печати есть потенциал для революционизации всего мира. Стоит только представить себе будущее, в котором человек сможет распечатать любой продукт, не выходят из дома.
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