Как не испортить квартиру комнатными растениями

Комнатные растения – отличная возможность освежить интерьер и улучшить микроклимат к квартире. Однако, чтобы цветы действительно украшали пространство, а не портили его, необходимо избегать распространенных ошибок.



Раньше хозяйки выращивали комнатные цветы, расставляли их по всей квартире и переживали лишь о том, чтобы они не завяли от недостатка полива или солнечного света.

Правило 1: Горшкам не место на шкафу

Правило 2: Цветы на кухне – это опасно

Правило 3: Стабилизированные букеты вместо свежесрезанных

Правило 4: Выбирать нейтральные кашпо

Правило 5: Учитывать пропорции

Правило 6: Обыгрывайте растениями разные зоны

Теперь же цветы – полноценный элемент декора, к выбору которого нужно подходить особенно тщательно. Часто небрежное расположение или пестрые горшки вносят хаос в продуманный интерьер и портят впечатление от стильного пространства. Чтобы подружить растения и обстановку в вашей квартире, необходимо соблюдать ряд правил.Купите для цветов специальный стеллажКогда место на подоконниках заканчивается, горшки с цветами начинают кочевать по квартире. И в конце этого пути они часто оказываются на шкафах. Не совсем понятно, откуда взялась эта традиция – ставить кашпо между потолком и гардеробом – но идея явно не самая лучшая. Во-первых, растениям будет не хватать солнечного света, во-вторых, вам будет неудобно их поливать, в-третьих, возникнет ощущение захламленного интерьера, особенно если вы живете в хрущевке с низкими потолками. Да и цветов, которые стоят на шкафу, практически не видно. Какой тогда от них смысл?Выращивайте на кухне пряные травы, а не цветыДаже если вы регулярно наводите порядок на кухне, комнатные растения в горшках могут нарушить гигиену. Соседство продуктов и свежеприготовленных блюд с землей в кашпо могут привести к малоприятным последствиям.Из-за чрезмерной сырости в горшках могут появиться мушки, а еще растения часто болеют, и микробы «переезжают» с листьев в тарелку. Если у вас есть домашние животные, всегда есть риск, что они опрокинут кашпо и грунт окажется на полу. Одно движение, и вот уже на кухне полноценная грязь. Вряд ли вы хотите постоянно бегать с тряпкой и переживать о соблюдении санитарных норм на кухне.Лучше всего украшать интерьер свежими травами, например, розмарином, мятой, базиликом, укропом. Сначала вы вырастите их в горшках, а потом сможете использовать в своих блюдах. Также отлично будут смотреться панно и картины из стабилизированного мха, свежесрезанные цветы в вазе (если вы будете за ними следить), разнообразные суккуленты.Стабилизированный букет более долговечныйСейчас осень, и на рынке можно увидеть огромное количество бабушек, которые продают свежие астры, герберы, хризантемы и другие цветы. Когда мы их видим, появляется большой соблазн купить пару букетов и украсить ими интерьер. Это отличный вариант, но только в том случае, если в квартире прохладно, и вы готовы следить за цветами. Если же вы редко бываете дома, температура выше 25 градусов, и вы не готовы регулярно подрезать стебли и менять воду в вазе, обходите свежие цветы десятой дорогой.В жарком помещении букет вянет уже на следующий день, а если вы забудете о нем, то позже станете свидетелем зеленой воды и ужасного запаха тины в комнате. Гораздо качественнее и долговечнее будет стабилизированный букет. Да, он дороже обычного, но и радовать вас будет не одну неделю. К тому же такие букеты не нуждаются в постоянном уходе: никаких поливов, пересадок и пр.Лаконичные кашпо впишутся в любой интерьерИногда недостаточно выбрать красивое растение, которое идеально впишется в ваш интерьер. Также важно подобрать уместное кашпо. Откажитесь от вычурных, ярких, аляповатых изделий – они редко становятся украшением квартиры и провоцируют визуальный шум. Лучше отдавать предпочтение нейтральным, лаконичным вариантам, которые будут оттенять красоту растений, а не перетягивать одеяло на себя. К тому же минимализм всегда в моде.Разместите вьющийся цветок под потолкомМы уже писали о том, что растения на шкафах, расположенные под потолком, выглядят странно. Но еще более нелепо будет смотреться высокое и узкое растение на стойке или вьюнец в напольном шкафу около стены. При выборе места обязательно учитывайте габариты растения и пропорции комнаты. Важно, чтобы готовая композиция была гармоничной. Низкие цветы размещайте на горизонтальных поверхностях – столах, тумбах, комодах, настенных полках, высокие – на полу около кресла, кровати или дивана, вьющиеся – в подвесных кашпо. Это, как минимум, логично.На заметку: Лианы и вьюны, которые прекрасно себя чувствуют под потолком, не только визуально украшают интерьер, привносят в него модную натуралистичность, но и решают проблему низких комнат. Проследите за тем, чтобы побеги не падали вниз, а обвивали, например, натянутую веревку, и тогда потолок будет зрительно казаться выше.Не заполняйте зону в гостиной только растениямиПросторная зона отдыха с большим удобным диваном – это мечта многих. Увы, в некоторых квартирах для такой мебели не хватает места и приходится ограничиваться лишь креслом. Если вам кажется, что такая релакс-зона выглядит скудно и оторванно от основного интерьера, используйте растения для создания гармоничной композиции. Подберите несколько комнатных растений и расставьте их на разных уровнях вокруг кресла. Одно можно поставить на пол, другое – на табурет, третье – на кофейный столик. Так картинка получится более объемной.