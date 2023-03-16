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Секрет стирки полотенец

Так приятно выходя из душа вытираться мягким и ароматным полотенцем. Но, к сожалению, из-за использования порошков и других средств для стирки, полотенца становятся грубыми, да и запах химических средств не всегда приятный.
Более того, после нескольких стирок полотенца начинают хуже впитывать влагу, что вызывает определенные неудобства. Для того чтобы ваши полотенца всегда были мягкими как в дорогих гостиницах, вместо кондиционера для одежды используйте во время стирки натуральные средства, которые есть на каждой кухне.

Секрет стирки полотенец

Стирая полотенца в следующий раз, положите в барабан стиральной машины горсть пищевой соды.

Секрет стирки полотенец

Помимо соды в барабан стиральной машины будет необходимо налить средство, приготовленное из риса. Для этого две столовые ложки риса измельчите до состояния муки, залейте горячей водой и оставьте настаиваться на ночь. Процедите полученное средство через мелкое сито и, используя колпачок от кондиционера для белья, отмерьте одну часть рисовой воды. Именно столько необходимо для одной стирки полотенец.

Секрет стирки полотенец

В отделение для порошка добавьте порошок, который всегда используете при стирке, а в отделение для кондиционера налейте 9% раствор уксуса. Не стоит переживать, запах уксуса после стирки будет совершенно не ощутим, а качество полотенец от добавления этого ингредиента станет в разы лучше.

Секрет стирки полотенец

Для того чтобы полотенца приятно пахли, добавьте в отделение для кондиционера несколько капель эфирного масла лаванды или используйте другой аромат по своему вкусу.
Используйте этот простой метод стирки для того, чтобы всегда наслаждаться мягкостью и приятным ароматом полотенец.
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Полотенцестирка

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