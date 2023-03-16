Секрет стирки полотенец

Так приятно выходя из душа вытираться мягким и ароматным полотенцем. Но, к сожалению, из-за использования порошков и других средств для стирки, полотенца становятся грубыми, да и запах химических средств не всегда приятный.

Более того, после нескольких стирок полотенца начинают хуже впитывать влагу, что вызывает определенные неудобства. Для того чтобы ваши полотенца всегда были мягкими как в дорогих гостиницах, вместо кондиционера для одежды используйте во время стирки натуральные средства, которые есть на каждой кухне.







Стирая полотенца в следующий раз, положите в барабан стиральной машины горсть пищевой соды.







Помимо соды в барабан стиральной машины будет необходимо налить средство, приготовленное из риса. Для этого две столовые ложки риса измельчите до состояния муки, залейте горячей водой и оставьте настаиваться на ночь. Процедите полученное средство через мелкое сито и, используя колпачок от кондиционера для белья, отмерьте одну часть рисовой воды. Именно столько необходимо для одной стирки полотенец.







В отделение для порошка добавьте порошок, который всегда используете при стирке, а в отделение для кондиционера налейте 9% раствор уксуса. Не стоит переживать, запах уксуса после стирки будет совершенно не ощутим, а качество полотенец от добавления этого ингредиента станет в разы лучше.







Для того чтобы полотенца приятно пахли, добавьте в отделение для кондиционера несколько капель эфирного масла лаванды или используйте другой аромат по своему вкусу.

Используйте этот простой метод стирки для того, чтобы всегда наслаждаться мягкостью и приятным ароматом полотенец.

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