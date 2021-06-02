Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Погибли 11 человек, пострадали более 150, 333 миллиона долларов ущерба, 1500 сгоревших домов, 500 тысяч уничтоженных гектаров леса и сельхоз угодий в семи регионах страны — таков итог сильнейших в истории Чили лесных пожаров, которые произошли в начале года.







Сейчас в Чили высаживают семена деревьев в лесах, уничтоженных огнем, чтобы вернуть сюда жизнь. Самое необычное в этом проекте — его рабочие: собаки колли.



Вот так выглядят сгоревшие леса с высоты… (Фото Martin Bernetti):





… и с земли. (Фото Martin Bernetti):







Чтобы быстрее восстановиться, лесу требуется помощь. А вот и рабочие-озеленители.







Как это работает? Собакам в специальные рюкзаки, висящие по бокам, насыпают семена.







Насыпаем, закрепляем. Собаки не против.







А дальше собак просто отпускают бегать по лесу.







Когда они бегут в произвольных направлениях, из сумок высыпаются семена. Всё просто.







Надежда на то, что как только саженцы, трава и цветы взойдут, сюда вернутся насекомые рептилии, птицы и млекопитающие, которые бежали от огня.







Новая порция семян в сумке — новая прогулка.







Здесь видно, как при беге из сумок высыпаются семена.







Вот такие резвые четвероногие рабочие-озеленители сейчас трудятся в Чили.







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