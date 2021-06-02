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Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Погибли 11 человек, пострадали более 150, 333 миллиона долларов ущерба, 1500 сгоревших домов, 500 тысяч уничтоженных гектаров леса и сельхоз угодий в семи регионах страны — таков итог сильнейших в истории Чили лесных пожаров, которые произошли в начале года.

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Сейчас в Чили высаживают семена деревьев в лесах, уничтоженных огнем, чтобы вернуть сюда жизнь. Самое необычное в этом проекте — его рабочие: собаки колли.

Вот так выглядят сгоревшие леса с высоты… (Фото Martin Bernetti):

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса
… и с земли. (Фото Martin Bernetti):

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Чтобы быстрее восстановиться, лесу требуется помощь. А вот и рабочие-озеленители.

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Как это работает? Собакам в специальные рюкзаки, висящие по бокам, насыпают семена.

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Насыпаем, закрепляем. Собаки не против.

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

А дальше собак просто отпускают бегать по лесу.

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Когда они бегут в произвольных направлениях, из сумок высыпаются семена. Всё просто.

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Надежда на то, что как только саженцы, трава и цветы взойдут, сюда вернутся насекомые рептилии, птицы и млекопитающие, которые бежали от огня.

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Новая порция семян в сумке — новая прогулка.

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Здесь видно, как при беге из сумок высыпаются семена.

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

Вот такие резвые четвероногие рабочие-озеленители сейчас трудятся в Чили.

Как собаки помогают восстанавливать чилийские леса

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