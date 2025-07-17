Как выглядели наши любимые продукты до того, как их собрали

Мы прекрасно знаем, как растут картошка или яблоки. Однако есть продукты, которые тоже стали для нас привычными, но при этом мы никогда не видели их в огороде и только догадываемся, откуда они приехали в супермаркеты.



Перед вами несколько фотографий о том, как выглядят привычные нам продукты для тех, кто их выращивает и собирает.

ФисташкиАрахисКакаоМангоКешьюКунжутВанильКорицаАнанасКивиМиндальКофеШафранБрюссельская капустаЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)