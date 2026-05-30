Как приготовить картофельные котлеты, чтобы захотелось добавки: 8 оригинальных рецептов

Котлеты – то, что всегда на нашем столе, и что можно приготовить быстро, без проблем и с максимальной лёгкостью. А когда мясные варианты больше не в почёте, то обязательно стоит попробовать картофельные, которые удивят не только своим вкусом, но и разнообразием.
1. С ветчиной и сыром
Соединив картошку с такими простыми ингредиентами, как ветчина и сыр, запросто можно получить как вкусную котлетку, что можно подавать с гарниром, так и самостоятельное блюдо для перекуса.
Ингредиенты:
• Картошка – 510 г;
• Сыр – 110 г;
• Ветчина – 200 г;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 2 ст.л;
• Лук (перья) – 5 шт;
• Соль и перец – по вкусу;
• Сметана.
Котлеты из картофеля. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Промыть и отварить картошку до готовности;
• Дать остыть и снять кожицу;
• Натереть ветчину на средней тёрке;
• Следом натереть сыр, добавить в миску к мясу;
• Лук вымыть и нарезать небольшими кусочками;
• Смешать с начинкой;
• Картошку натереть на крупной тёрке;
• Добавить к начинке, перемешать;
• Вбить два яйца и перемешать;
• Посолить, поперчить;
• Сдобрить мукой и перемешать;
• Сформировать котлеты влажными руками;
• Дополнительно обвалять в муке;
• Сбрызнуть сковородку маслом и выложить котлетки;
• Жарить до румяности с каждой стороны;
• Подавать тёплыми со сметаной и луком.
2. С тыквой
С тыквой. \ Фото: bigmir.net.
Для тех, кому по душе овощи, можно попробовать приготовить уникальный по своей сути вариант котлеток, добавив к пюре нежный и ароматный ингредиент – свежую тыкву.
Ингредиенты:
• Тыква – 810 г;
• Картошка – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 2 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Белый хлеб – 240 г;
• Чеснок – головка;
• Овсяные хлопья – 3 ст.л;
• Укроп и петрушка – по вкусу;
• Соль и перец – по вкусу;
• Растительное масло;
•Сметана.
Картофельные котлеты с тыквой. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Духовку предварительно поставить на разогрев до 180 градусов;
• Хлеб порционно нарезать небольшим кубиком;
• Застелить противень бумагой и высыпать на него сухарики;
• Подсушить в духовке до золотистости и хруста;
• Дать им остыть;
• Часть сухариков всыпать в чашу блендера;
• Перебить до крошки;
• Промыть тыкву, удалить кожуру и семечки;
• Нарезать крупным кубиком;
• Картошку промыть, не снимая шкурку;
• Выложить тыкву с картошкой, а также очищенный чеснок на фольгу;
• Завернуть и печь около 40 минут;
• Всыпать хлопья в чашу блендера, перебить;
• Лук очистить и нарезать небольшими кусочками;
• Морковку вымыть, очистить и натереть на мелкой тёрке;
• Сбрызнув сковородку маслом, обжарить лук до золотистости;
• Добавить морковь и жарить, помешивая, ещё пять минут;
• Вытащить из духовки фольгу, развернуть и дать остыть;
• Картошку очистить от кожуры;
• Всыпать тыкву, картошку и чеснок в миску;
• Взбить до состояния пюре;
• Всыпать туда же зажарку, хлопья, соль и перец;
• Вбить следом яйцо и перемешать;
• Котлеты сформировать руками;
• Затем обвалять в сухариках;
• Жарить на масле с двух сторон до румяности.
3. С ливером
Картофельные котлеты с ливером. \ Фото: pinterest.co.uk.
А для тех, кому хочется чего-то интересного, мы предлагаем рецепт картофельных котлеток с ливером – с куриными сердечками и нежной, ароматной и такой вкусной печёнкой.
Ингредиенты:
• Картошка – 1 шт;
• Куриная печёнка – 220 г;
• Сердца куриные – 150 г;
• Лук – 1 шт;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 3 ст.л;
• Сливочное масло – 45 г;
• Соль и перец – по вкусу;
• Растительное масло;
• Сметана.
Котлетки с куриной печенью. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Картошку промыть, очистить, отварить до готовности;
• Перебить на пюре, не добавляя воду или молоко;
• Дать остыть;
• Сдобрить перцем и вбить в него яйцо;
• Перемешать;
• Медленно ввести муку;
• Размешать до однородной массы;
• Накрыть крышкой или плёнкой и убрать в холодное место на полчаса;
• Лук очистить и накрошить;
• Сердца предварительно промыть и очистить;
• Залить водой в кастрюле и отварить до готовности;
• Обжарить лук на сковородке;
• Всыпать следом промытую куриную печень;
• Перемешать, прожаривая пару минут;
• Следом всыпать сердца;
• Жарить до готовности печёнки (пока не потемнеет);
• Начинку пропустить через мясорубку;
• Посолить и поперчить;
• Тесто вытащить из холодильника, раскатать;
• Сформировать небольшие кружочки, выложив в центр начинку;
• Свернуть, формируя котлетку или пирожок;
• Обвалять в муке (можно в кукурузной);
• Жарить на растительном масле до золотистости с двух сторон.
4. С яблоком
Картофельные котлеты с яблоком. \ Фото: chefmarket.ru.
А вот этот вариант порадует даже гурманов, в особенности маленьких деток, которые не очень любят котлеты, но будут без ума от их сладковатого, фруктового привкуса!
Ингредиенты:
• Картошка – 1 кг;
• Яблоко – 210 г;
• Сливочное масло – 30 г;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 45 г;
• Сухарики – 70 г;
• Сода и соль – по вкусу.
Очень вкусные картофельные котлеты с яблочком. \ Фото: hozoboz.com.
Способ приготовления:
• Картошку промыть и залить водой;
• Отвалить до готовности, подсолив воду;
• Остудить и снять кожуру;
• Натереть на тёрке или использовать мясорубку;
• Отделить желтки от белков;
• Желтки добавить к пюре, перемешать;
• Белки взбить на пену;
• Добавить следом и перемешать;
• Всыпать соду, соль и ввести муку;
• Перемешать до однородности;
• Яблоки промыть и снять кожуру;
• Избавить от семян и натереть на тёрке;
• Добавить их к тесту;
• Сформировать вручную небольшие котлетки;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Обжарить с двух сторон до золотистости;
• Подавать со сметаной или зеленью.
5. С рисом
Картофельные котлеты с рисом. \ Фото: youtube.com.
Если на кухне завалялось немного картофеля и риса – то самое время приготовить небольшие котлетки, которые отлично подойдут для перекуса, а также для полноценного обеда и ужина.
Ингредиенты:
•Картошка – 350 г;
•Брынза – 90 г;
•Вода – 400 мл;
•Яйца – 3 шт;
•Рис – 40 г;
•Мука – 35 г;
•Петрушка – несколько листочков;
•Лимонный сок – ½ ч.л;
•Соль – по вкусу;
•Сухарики.
Вкусные картофельные котлетки. \ Фото: onlyveg.ru.
Способ приготовления:
• Картошку промыть, отварить в кожуре;
• Дать остыть и очистить;
• Натереть на крупной тёрке;
• Рис отварить так, чтобы он был наполовину готов;
• Слить воду и всыпать к картошке;
• Натереть на тёрке кусочки брынзы;
• Соединить с начинкой;
• Яйца отварить до полной готовности;
• Натереть на тёрке и добавить к начинке;
• Выдавить сок лимона;
• Перемешать;
• Сдобрить специями и добавить немного зелени;
• Сформировать руками котлетки;
• Выложить на смазанную маслом сковородку;
• Обжарить с двух сторон до румяности.
6. С брокколи
С брокколи. \ Фото: pinterest.ru.
А чтобы котлетки получились действительно очень вкусными и сами просились в рот, стоит добавить к ним не только картофельное пюре вместо привычного мяса, но и кусочки невероятно полезного брокколи.
Ингредиенты:
•Картошка – 3 шт;
•Брокколи – половина кочана;
•Лук – 1 шт;
•Чеснок – 2 зубочка;
•Сыр – 45 г;
•Яйцо – 1 шт;
•Мука – 1 ст.л;
•Соль и перец – по вкусу;
•Растительное масло;
•Сухари.
Картофельные котлеты с брокколи. \ Фото: botanichka.ru.
Способ приготовления:
• Картошку промыть и отварить до готовности в кожуре;
• Остудить и очистить;
• Брокколи промыть и разобрать на части;
• Подсолить воду и отварить около пяти минут;
• Очистить лук и накрошить его;
• Обжарить лук на сковородке до золотистости, добавив соль и перец;
• Чеснок очистить, накрошить и добавить к луку;
• Жарить ещё пару минут;
• Картошку накрошить кубиком;
• Накрошить брокколи и соединить с картофелем;
• Следом всыпать зажарку, перемешать;
• Натереть туда же сыр на тёрке;
• Вбить одно яйцо;
• Сдобрить мукой;
• Размешать до однородности;
• Обвалять в сухарях;
• Обжарить с двух сторон до готовности;
• Затем накрыть крышкой, уменьшить огонь и томить пару минут.
7. С языком
Картофельные котлеты с языком. \ Фото: facebook.com.
Когда обычные котлетки надоели, но приготовить к столу что-то всё-таки надо, мы предлагаем попробовать уникальный рецепт – блюдо с языком, которое придется по вкусу даже гурманам.
Ингредиенты:
• Картошка – 250 г;
• Брынза – 110 г;
• Язык – 110 г;
• Мука – 3 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу;
• Масло растительное.
Вкуснейшие картофельные котлеты. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Картошку промыть, снять шкурку и натереть на средней тёрке;
• Следом натереть брынзу;
• Язык предварительно отварить;
• Накрошить небольшим кубиком;
• Соединить ингредиенты и как следует перемешать;
• Сдобрить солью;
• Всыпать муку и перемешать;
• Сформировать руками плотные, однородные котлетки;
• Влить масло на сковородку;
• Выложить котлетки;
• Обжаривать три-четыре минуты с каждой стороны.
8. С творогом
Картофельные котлеты с творогом. \ Фото: ro.pinterest.com.
Полезный, вкусный и домашний, творог – всему голова. И использовать его можно не только для перекуса, но и в качестве аппетитной начинки для всеми любимых котлеток.
Ингредиенты:
• Картошка – 300 г;
• Творог – 200 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 3 ст.л;
• Лук (перья) – 3 шт;
• Перец и соль – по вкусу;
• Сухари;
• Масло растительное.
Котлетки с творогом. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Картошку промыть, очистить, отварить до готовности;
• Растолочь на пюре, бросив внутрь кусочек сливочного масла;
• Отставить в сторону и дать остыть;
• Лук вымыть и нашинковать;
• Пюре размять, всыпать творог;
• Перемешать до однородности;
• Вбить яйцо, размешать;
• Всыпать нарезанный лук и перемешать;
• Сформировать влажными руками котлетки одного размера;
• Сбрызнуть сковородку маслом, нагреть;
• Обжарить котлеты с двух сторон до румяности.
источник
