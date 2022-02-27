Наиболее оптимальные способы освободить память на устройствах Android

Как освободить место на смартфоне.
Когда пользуешься мобильным устройством на протяжении, по меньшей мере нескольких месяцев, рано или поздно наступает тот самый момент, когда заканчивается свободная память. Это очень неприятный момент, ведь без места на накопителе нельзя делать много приятных и полезных вещей. Хуже всего, что чаще всего место засоряется всякой ерундой, от которой следовало бы избавиться. Вот, как это можно сделать, когда речь идет об Android.
Это может стать проблемой.
Нельзя недооценивать проблему нехватки свободного места. На самом деле последствия этого могут быть весьма серьезными. Если смартфон показал соответствующее предупреждение, то пользователь больше не сможет устанавливать приложения, получать почту и сохранять созданные фотографии. Однако, прежде чем начать ревизию своих приложений, следует оценить масштаб проблемы.
Для очистки места на смартфоне лучше всего использовать специальные приложения, например DiskUsage для Android (или любое другое, подобное ему). Такие приложения показывают, на что и сколько памяти устройства уходит в данный момент.
Облако или другой носитель
Переносим фото и видео.
Первое и самое простое, что можно сделать – это избавиться от накопившихся фото и видео. Удалять их совсем необязательно, достаточно перенести на другой носитель, например персональный компьютер, ноутбук или отправить в облачное хранилище. Стоит также время от времени проверять фото на предмет существования одинаковых снимков, сделанных случайно. Такие следует удалять. В переносе данных на компьютер поможет USB-кабель. Для SD-карт потребуется специальный адаптер. Фото с камеры чаще всего лежат в папке, которая лежит в другой папке под названием DCIM.
Очистка кэша и ограничение потоковых приложений
Большая проблема при длительном использовании.
Нельзя забывать об очистке кэша смартфона Android. Данные различных приложений нужно удалять время от времени. Касается это в первую очередь той информации, которая больше не представляет какой-либо ценности для пользователя. Очистка кэша осуществляется через настройку и обзор всех установленных приложений. Там имеется соответствующая функция.
Также следует время от времени проверять, не используют ли потоковые приложения слишком много памяти. Настроить объемы используемого кэша потоковых приложений можно в соответствующих настройках.
Уборка «мусора»
Удаляем ненужные вещи.
Наконец, следует избавлять от ненужных файлов и программ. Лучше всего делать это при помощи специализированного софта класса «System Cleaner». Сегодня можно найти огромное количество подобных приложений. Они анализируют память смартфона и дают полный отчет о приложениях и прочих файлах. Впоследствии у пользователя есть возможность решить, что следует оставить, а от чего надо избавиться.
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