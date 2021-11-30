Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх

Когда заходит разговор о внушающих благоговейный страх географических объектах, обычно на ум приходят горы, однако другая крайность может быть не менее невероятной. Мы имеем в виду каньоны. Будь то глубокие или узкие, длинные или извилистые, каньоны бывают разных форм и размеров.
Наверное, самым известным в мире является Гранд-Каньон в США. На самом деле, это одна из самых популярных достопримечательностей, которую посещают туристы, приезжающие в Штаты. Что же делает каньоны столь впечатляющими?
Конечно, знание геологии определённо могло бы помочь ответить на этот вопрос, но до тех пор, пока вы сами не посетите одно из этих массивных ущелий, будет довольно трудно описать словами, что же в них такого невероятного.
Но сегодня мы попробуем пригласить вас в увлекательное путешествие, не покидая своих комфортных кресел и диванов (или где бы вы сейчас ни находились).
Возможно, после просмотра этих фотографий вы загоритесь идеей съездить в одно из этих мест, чтобы увидеть своими глазами. А может быть, этот пост всего лишь вдохновит вас поискать в Интернете дополнительные снимки или информацию о них.
В любом случае, мы уверены, что вы насладитесь виртуальным путешествием по 25 самым живописным каньонам, внушающим благоговейный страх!
25. Ущелье Dadès, Марокко
Являясь местом расположения многих берберских деревень, эта долина изначально стала заселяться людьми, потому что представляла собой естественную защиту.
24. Каньон Мидес (Mides Canyon), Тунис
Если вы смотрели фильм «Английский пациент», то наверняка узнаете в этом каньоне одно из мест съёмок картины.
23. Каньон Чарын, Казахстан
Расположенный недалеко от границы с Китаем, Чарынский каньон достигает глубины до 300 метров.
22. Итаимбезинью (Itaimbezinho), Бразилия
В переводе с местного языка его название означает «разрезанная скала».
21. Каньон Сион (Zion Canyon), США
Находящийся в штате Юта, каньон является местом расположения крупнейшей в мире скальной арки под названием Колоб (Kolob Arch).
20. Эльдгьяу (Eldgja), Исландия
Этот каньон также известен под названием «Огненное ущелье». Эльдгьяу является крупнейшим в мире вулканическим каньоном.
19. Каньон Блайд Ривер (Blyde River Canyon), ЮАР
Углубляясь почти на 760 метров, каньон является вторым по величине в Африке.
18. Каньон Сумидеро (Sumidero Canyon), Мексика
Будучи идеальным местом для туристических походов, рыбалки и многочисленных видов активного отдыха, этот каньон ежегодно посещает около 300.000 человек.
17. «Жуткое глубокое ущелье» (Spooky Gulch), США
Расположенный в штате Юта, этот каньон получил своё название из-за того, что его дна едва достигают солнечные лучи.
16. Ущелье Кали Гандаки (Kali Gandaki Gorge), Непал
Это ущелье, на протяжении веков служившее торговым путём между Индией и Тибетом, и сегодня остаётся чрезвычайно популярным местом среди туристов.
15. Каньон Фьядраргльувюр (Fjaðrárgljúfur Canyon), Исландия
Это почти наверняка самый труднопроизносимый каньон в мире!
14. Ущелье Биказ (Bicaz Canyon), Румыния
Служа проходом между провинциями Трансильвания и Молдова, извилистая дорога через это ущелье известна как самая живописная в Румынии.
13. Ущелье Инд (Indus Gorge), Пакистан
Посреди одного из самых глубоких в мире ущелий, расположенного возле одной из самых высоких в мире гор (Гималаи), протекает самая известная в мире река (Инд).
12. Гранд-Каньон (Grand Canyon), США
Это не самый длинный и не самый высокий в мире каньон, однако цвета, отвесные скалы и окружающий ландшафт делают это место незабываемым.
11. Фиш Ривер Каньон (Fish River Canyon), Намибия
Уступающий своими отвесными скалами и огромными размерами только Гранд-Каньону, этот каньон простирается почти на 160 километров.
10. «Ущелье прыгающего тигра» (Tiger Leaping Gorge), Китай
Расположенные вдоль реки Янцзы крутые стены этого ущелья создают захватывающие виды.
9. Ущелье дю Вердон (Gorge du Verdon), Франция
Это ущелье, расположенное вдоль реки Вердон, считается самым живописным в Европе.
8. Каньон Антилопы (Antelope Canyon), США
Расположенный в штате Аризона, этот узкий каньон, на самом деле, может быть довольно опасным. Не так давно внезапное наводнение, пронёсшееся через него, унесло жизни нескольких туристов.
7. Каньон Ваймеа (Waimea Canyon), США
Иногда называемый тихоокеанским Гранд-Каньоном, этот впечатляющий каньон находится на гавайском острове Кауаи (Kauai).
6. Самарийское ущелье (Samaria Gorge), Греция
Каньон, растянувшийся на 16 километров, находится на греческом острове Крит. Его посещает более четверти миллиона туристов каждый год.
5. Каньон Колка (Colca Canyon), Перу
Его отвесные скалы не так круты, как в Гранд-Каньоне, зато он в два раза выше популярной американской достопримечательности.
4. Медный каньон (Copper Canyon), Мексика
Наилучшим способом исследовать эту огромную долину является поездка по железной дороге «Chihuahua al Pacifico”, которая пролегает более чем через 80 тоннелей и почти 40 мостов.
3. Ущелье Тароко (Taroko Gorge), Тайвань
Сочетая в себе зубчатые скалы с белыми порогами воды, это ущелье длиной 19 километров является одним из достопримечательностей острова, которые обязательно стоит посетить.
2. Королевский каньон (Kings Canyon), Австралия
Часть этого австралийского каньона является священным местом для аборигенов, поэтому туристам там лучше не плутать.
1. Ущелье Тодра (Todra Gorge), Марокко
Расположенный на горном хребте Высокий Атлас, этот каньон является одним из самых популярных туристических направлений в Марокко.
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