Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх

Когда заходит разговор о внушающих благоговейный страх географических объектах, обычно на ум приходят горы, однако другая крайность может быть не менее невероятной. Мы имеем в виду каньоны. Будь то глубокие или узкие, длинные или извилистые, каньоны бывают разных форм и размеров.



Наверное, самым известным в мире является Гранд-Каньон в США. На самом деле, это одна из самых популярных достопримечательностей, которую посещают туристы, приезжающие в Штаты. Что же делает каньоны столь впечатляющими?



Конечно, знание геологии определённо могло бы помочь ответить на этот вопрос, но до тех пор, пока вы сами не посетите одно из этих массивных ущелий, будет довольно трудно описать словами, что же в них такого невероятного.



Но сегодня мы попробуем пригласить вас в увлекательное путешествие, не покидая своих комфортных кресел и диванов (или где бы вы сейчас ни находились).



Возможно, после просмотра этих фотографий вы загоритесь идеей съездить в одно из этих мест, чтобы увидеть своими глазами. А может быть, этот пост всего лишь вдохновит вас поискать в Интернете дополнительные снимки или информацию о них.



В любом случае, мы уверены, что вы насладитесь виртуальным путешествием по 25 самым живописным каньонам, внушающим благоговейный страх!

25. Ущелье Dadès, Марокко

24. Каньон Мидес (Mides Canyon), Тунис

23. Каньон Чарын, Казахстан

22. Итаимбезинью (Itaimbezinho), Бразилия

21. Каньон Сион (Zion Canyon), США

20. Эльдгьяу (Eldgja), Исландия

19. Каньон Блайд Ривер (Blyde River Canyon), ЮАР

18. Каньон Сумидеро (Sumidero Canyon), Мексика

17. «Жуткое глубокое ущелье» (Spooky Gulch), США

16. Ущелье Кали Гандаки (Kali Gandaki Gorge), Непал

15. Каньон Фьядраргльувюр (Fjaðrárgljúfur Canyon), Исландия

14. Ущелье Биказ (Bicaz Canyon), Румыния

13. Ущелье Инд (Indus Gorge), Пакистан

12. Гранд-Каньон (Grand Canyon), США

11. Фиш Ривер Каньон (Fish River Canyon), Намибия

10. «Ущелье прыгающего тигра» (Tiger Leaping Gorge), Китай

9. Ущелье дю Вердон (Gorge du Verdon), Франция

8. Каньон Антилопы (Antelope Canyon), США

7. Каньон Ваймеа (Waimea Canyon), США

6. Самарийское ущелье (Samaria Gorge), Греция

5. Каньон Колка (Colca Canyon), Перу

4. Медный каньон (Copper Canyon), Мексика

3. Ущелье Тароко (Taroko Gorge), Тайвань

2. Королевский каньон (Kings Canyon), Австралия

1. Ущелье Тодра (Todra Gorge), Марокко