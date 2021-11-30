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Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх

Когда заходит разговор о внушающих благоговейный страх географических объектах, обычно на ум приходят горы, однако другая крайность может быть не менее невероятной. Мы имеем в виду каньоны. Будь то глубокие или узкие, длинные или извилистые, каньоны бывают разных форм и размеров.

Наверное, самым известным в мире является Гранд-Каньон в США. На самом деле, это одна из самых популярных достопримечательностей, которую посещают туристы, приезжающие в Штаты. Что же делает каньоны столь впечатляющими?

Конечно, знание геологии определённо могло бы помочь ответить на этот вопрос, но до тех пор, пока вы сами не посетите одно из этих массивных ущелий, будет довольно трудно описать словами, что же в них такого невероятного.

Но сегодня мы попробуем пригласить вас в увлекательное путешествие, не покидая своих комфортных кресел и диванов (или где бы вы сейчас ни находились).

Возможно, после просмотра этих фотографий вы загоритесь идеей съездить в одно из этих мест, чтобы увидеть своими глазами. А может быть, этот пост всего лишь вдохновит вас поискать в Интернете дополнительные снимки или информацию о них.

В любом случае, мы уверены, что вы насладитесь виртуальным путешествием по 25 самым живописным каньонам, внушающим благоговейный страх!


25. Ущелье Dadès, Марокко


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх


Являясь местом расположения многих берберских деревень, эта долина изначально стала заселяться людьми, потому что представляла собой естественную защиту.

24. Каньон Мидес (Mides Canyon), Тунис


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Если вы смотрели фильм «Английский пациент», то наверняка узнаете в этом каньоне одно из мест съёмок картины.

23. Каньон Чарын, Казахстан


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Расположенный недалеко от границы с Китаем, Чарынский каньон достигает глубины до 300 метров.

22. Итаимбезинью (Itaimbezinho), Бразилия


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
В переводе с местного языка его название означает «разрезанная скала».

21. Каньон Сион (Zion Canyon), США


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Находящийся в штате Юта, каньон является местом расположения крупнейшей в мире скальной арки под названием Колоб (Kolob Arch).

20. Эльдгьяу (Eldgja), Исландия


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх

Этот каньон также известен под названием «Огненное ущелье». Эльдгьяу является крупнейшим в мире вулканическим каньоном.

19. Каньон Блайд Ривер (Blyde River Canyon), ЮАР


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Углубляясь почти на 760 метров, каньон является вторым по величине в Африке.

18. Каньон Сумидеро (Sumidero Canyon), Мексика


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Будучи идеальным местом для туристических походов, рыбалки и многочисленных видов активного отдыха, этот каньон ежегодно посещает около 300.000 человек.

17. «Жуткое глубокое ущелье» (Spooky Gulch), США


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Расположенный в штате Юта, этот каньон получил своё название из-за того, что его дна едва достигают солнечные лучи.

16. Ущелье Кали Гандаки (Kali Gandaki Gorge), Непал


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Это ущелье, на протяжении веков служившее торговым путём между Индией и Тибетом, и сегодня остаётся чрезвычайно популярным местом среди туристов.

15. Каньон Фьядраргльувюр (Fjaðrárgljúfur Canyon), Исландия


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Это почти наверняка самый труднопроизносимый каньон в мире!

14. Ущелье Биказ (Bicaz Canyon), Румыния


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Служа проходом между провинциями Трансильвания и Молдова, извилистая дорога через это ущелье известна как самая живописная в Румынии.

13. Ущелье Инд (Indus Gorge), Пакистан


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Посреди одного из самых глубоких в мире ущелий, расположенного возле одной из самых высоких в мире гор (Гималаи), протекает самая известная в мире река (Инд).

12. Гранд-Каньон (Grand Canyon), США


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Это не самый длинный и не самый высокий в мире каньон, однако цвета, отвесные скалы и окружающий ландшафт делают это место незабываемым.

11. Фиш Ривер Каньон (Fish River Canyon), Намибия


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Уступающий своими отвесными скалами и огромными размерами только Гранд-Каньону, этот каньон простирается почти на 160 километров.

10. «Ущелье прыгающего тигра» (Tiger Leaping Gorge), Китай


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Расположенные вдоль реки Янцзы крутые стены этого ущелья создают захватывающие виды.

9. Ущелье дю Вердон (Gorge du Verdon), Франция


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Это ущелье, расположенное вдоль реки Вердон, считается самым живописным в Европе.

8. Каньон Антилопы (Antelope Canyon), США


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх

Расположенный в штате Аризона, этот узкий каньон, на самом деле, может быть довольно опасным. Не так давно внезапное наводнение, пронёсшееся через него, унесло жизни нескольких туристов.

7. Каньон Ваймеа (Waimea Canyon), США


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Иногда называемый тихоокеанским Гранд-Каньоном, этот впечатляющий каньон находится на гавайском острове Кауаи (Kauai).

6. Самарийское ущелье (Samaria Gorge), Греция


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Каньон, растянувшийся на 16 километров, находится на греческом острове Крит. Его посещает более четверти миллиона туристов каждый год.

5. Каньон Колка (Colca Canyon), Перу


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Его отвесные скалы не так круты, как в Гранд-Каньоне, зато он в два раза выше популярной американской достопримечательности.

4. Медный каньон (Copper Canyon), Мексика


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Наилучшим способом исследовать эту огромную долину является поездка по железной дороге «Chihuahua al Pacifico”, которая пролегает более чем через 80 тоннелей и почти 40 мостов.

3. Ущелье Тароко (Taroko Gorge), Тайвань


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Сочетая в себе зубчатые скалы с белыми порогами воды, это ущелье длиной 19 километров является одним из достопримечательностей острова, которые обязательно стоит посетить.

2. Королевский каньон (Kings Canyon), Австралия


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Часть этого австралийского каньона является священным местом для аборигенов, поэтому туристам там лучше не плутать.

1. Ущелье Тодра (Todra Gorge), Марокко


Самые живописные каньоны на планете, внушающие благоговейный страх
Расположенный на горном хребте Высокий Атлас, этот каньон является одним из самых популярных туристических направлений в Марокко.

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