Вторая жизнь разонравившегося аромата

Спорим, вам когда-нибудь дарили духи, которые совершенно не зашли. Или вы долго пользовались любимым ароматом, но в один из дней он вам надоел. Выкидывать — жалко, да и вы вообще видели цены на парфюм? Ладно 5 тысяч рублей, а если все 30—50? Понимаем, первое, что многим пришло в голову — можно же продать!
Парфюм для домаЕсли духи не подходят вашей коже или перестали вам нравится на вас, пусть работают в помещении. Духами можно ароматизировать постельное белье, занавески, полотенца, пледы, диванные подушки, другой текстиль. Слишком много пшиков делать не нужно, достаточно парочки. Также вы можете сделать из духов свой собственный диффузор: налейте в миску воды, капните пару капель духов и поставьте рядом с обогревателем или батареей. Аромат будет ненавязчиво наполнять квартиру.
Ароматизация шкафа с одеждойЭтим лайфхаком многие пользовались еще в Советском Союзе. Правда, использовали не разонравившиеся духи, а когда их уже почти не оставалось во флаконе. Последний ставили в шкаф с одеждой без крышки. Аромат был ненавязчивым, белье приятно пахло. Да и моли не нравилось подобное соседство, поэтому она быстро ретировалась из квартиры.
Парфюмерный след на бумагеОставляете домашним милые записочки на холодильнике? Или готовите кому-нибудь подарок? Пшикните парфюмом в воздух и проведите листом записки, открыткой, упаковочной бумагой, блокнотом через ароматное облако.
Ароматизация елочных игрушек или статуэтокДостаточно капнуть парфюмом на деревянную игрушку или глиняную статуэтку, чтобы материал впитал в себя аромат и разносил его по квартире. Вы получаете стильный диффузор своими руками без лишнего захламления пространством бутылочками.
Поиграйте в парфюмераЕсли вам совсем не нравится аромат даже не на себе, можно попробовать его переделать, поиграть с нотками и шлейфом. Для этого вам понадобятся любимые эфирные масла или ароматические отдушки (лучше брать те, которые уже присутствуют в пирамиде). Например, в аромате есть фруктовые или свежие нотки, но их перебивают восточные или древесные. Вы можете усилить нужные вам аккорды, нивелировав тяжелые.
Все смешивания и эксперименты лучше проводить в отдельной таре, чтобы случайно совсем не испортить духи. И по возможности начинайте с малых объемов.
