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Москва 1920-х на фотографиях, сделанных иностранными фотографами


Редкие фотографии Москвы начала XX века.

Редкие фотографии Москвы начала XX века.

Москва во все времена привлекала иностранных туристов, и начало XX века не стало исключением. Все фотографии, вошедшие в этот обзор, были сделаны иностранцами и отпечатаны в Германии. А в 1928 году в Берлины был издан художественный альбом фотогравюр «MOSKAU», в который вошло более 200 фотографий, позволяющих увидеть быт москвичей 1920-х годов. Современную Москву тяжело узнать в облике столицы тех лет.

1. Дом наследниц Г. И. Хлудова


Угол Театрального проезда и Рождественки.

Угол Театрального проезда и Рождественки.

 

2. Лубянская площадь


Никольские ворота и Владимирская церковь.

Никольские ворота и Владимирская церковь.

 

3. Владимирские ворота


Ворота открывавшее проход и проезд с Никольской улицы на старую Лубянскую площадь.

Ворота открывавшее проход и проезд с Никольской улицы на старую Лубянскую площадь.

 

4. Очередь в автобус


Фотография из художественного альбома фотогравюр «MOSKAU».

Фотография из художественного альбома фотогравюр «MOSKAU».

 

5. Лужники зимой


Панорама зимней Москвы с Воробьевых гор.

Панорама зимней Москвы с Воробьевых гор.

 

6. Панорама Москвы


Вид Москвы-реки, Кремля и Храма Христа Спасителя с Большого Москворецкого моста.

Вид Москвы-реки, Кремля и Храма Христа Спасителя с Большого Москворецкого моста.

 

7. Беспризорные дети


Беспризорники Москвы.

Беспризорники Москвы.

 

8. Вид на Кремль


Панорама Кремля и угловой Беклемишевской башни.

Панорама Кремля и угловой Беклемишевской башни.

 

9. Пантелеймоновская часовня без крыльца


Часовня Пантелеимона Целителя у Владимирских ворот.

Часовня Пантелеимона Целителя у Владимирских ворот.

 

10. Здание на углу Васильевской площади


На углу Васильевской площади и Кремлёвской набережной.

На углу Васильевской площади и Кремлёвской набережной.

 

11. Переулками Зарядья


Зарядьевский переулок - переулок в центре Москвы.

Зарядьевский переулок - переулок в центре Москвы.

 

12. Уличный семафор


Петровка от Кузнецкого моста.

Петровка от Кузнецкого моста.

 

13. Редкий архивный кадр


Московский рынок.

Московский рынок.

 

14. Дорогомиловский железнодорожный мост


Дорогомиловский мост еще только строится, сегодня он носит название «Бородинский мост».

Дорогомиловский мост еще только строится, сегодня он носит название «Бородинский мост».

 

15. Наводнение в Москве


Наводнение, которое привело к серьёзным разрушениям.

Наводнение, которое привело к серьёзным разрушениям.

 

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Москва 1920-х на фотографиях, сделанных иностранными фотографами

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