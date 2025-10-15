С нами не соску...
Как стремительно менялась мода последних 100 лет в двух минутах

Канал Mode недавно показал, как менялись наряды стильных девушек и парней прошлых лет. А мы с интересом сравнивали, что вкладывали в понятие «мода» люди на протяжении столетия.

Модные девушки и парни 1910-х




Изысканность и легкость 20-х



Так выглядела стильная молодежь 1930-х



В 1940-е формировалась современная классика



Мода 1950-х



Яркие 1960-е



Эклектика 70-х



Диско-стиль 80-х



Романтика 90-х



Обаяние 2000-х



Хипстерские 2010-е






:)

