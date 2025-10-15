Как стремительно менялась мода последних 100 лет в двух минутах

Канал Mode недавно показал, как менялись наряды стильных девушек и парней прошлых лет. А мы с интересом сравнивали, что вкладывали в понятие «мода» люди на протяжении столетия.
Модные девушки и парни 1910-х
Изысканность и легкость 20-х
Так выглядела стильная молодежь 1930-х
В 1940-е формировалась современная классика
Мода 1950-х
Яркие 1960-е
Эклектика 70-х
Диско-стиль 80-х
Романтика 90-х
Обаяние 2000-х
Хипстерские 2010-е
