Как стремительно менялась мода последних 100 лет в двух минутах

С нами не соскучишься!

Канал Mode недавно показал, как менялись наряды стильных девушек и парней прошлых лет. А мы с интересом сравнивали, что вкладывали в понятие «мода» люди на протяжении столетия.



Модные девушки и парни 1910-х

Изысканность и легкость 20-х

Так выглядела стильная молодежь 1930-х

В 1940-е формировалась современная классика

Мода 1950-х

Яркие 1960-е

Эклектика 70-х

Диско-стиль 80-х

Романтика 90-х

Обаяние 2000-х

Хипстерские 2010-е

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!:)