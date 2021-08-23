10 способов избавиться от отвратительного запаха в кухонной раковине

Хотите избавиться от неприятного запаха в кухонной раковине? Предлагаем 10 эффективных способов, которые помогут справиться с этой проблемой за считанные минуты, не прибегая к использованию магазинных средств.
Увы, далеко не всегда наличия сетчатого фильтра и измельчителя отходов для мойки является залогом того, что из раковины не будет доноситься неприятный запах. Ежедневно в мойку попадают частицы еды, жир и ряд других загрязнений, что не может пройти бесследно. Так что же делать, если однажды утром вы проснулись и почувствовали ужасный аромат, исходящий из раковины?
Если нет измельчителя и слив обычный
В случае, если у вас нет измельчителя пищевых отходов, можно попробовать один из нижеизложенных способов.
1. Кипяток
Кипяток является эффективным способом борьбы с засорами и неприятным запахом. / Фото: thesun.co.uk
Многие недооценивают эффективность обычной горячей воды. А зря! Кипяток спасает в самых разнообразных ситуациях, в том числе и в случае неприятного запаха из раковины. Вам нужно всего лишь нагреть полтора-два литра и вылить в раковину. Если засор был несильным, то этот метод поможет избавиться от ужасного аромата из стока.
2. Пищевая сода + уксус + кипяток
Самый популярный "народный
Этот вариант решения проблемы является одним из самых популярных у хозяек. Все, что вам нужно – насыпать в глубокую миску один стакан соды и залить двумя стаканами уксуса. Когда смесь прекратит пузыриться, перелейте ее в раковину и включите горячую воду, чтобы промыть слив.
3. Пищевая сода + соль + уксус + кипяток
Соль усиливает эффект от соды и уксуса
Чтобы усилить результативность предыдущего метода, можете добавить к действующим компонентам соль. Сам процесс выглядит так: в раковину нужно насыпать половину стакана крупной соли, половину стакана пищевой соды и залить один стакан уксуса. Именно в таком порядке. Чтобы смесь работала наиболее эффективно, накройте слив. По истечению минуты необходимо вылить в мойку два-три литра кипятка, чтобы растворить оставшуюся соль. После проведения всех вышеизложенных манипуляций вы заметите, что неприятный запах исчез.
4. Пищевая сода + лимонный сок + кипяток
Способ подойдет, как альтернатива методу с уксусом. / Фото: strojdvor.ru
Если уксус не помог или его попросту нет на вашей кухне, можете использовать лимонный сок. Он вызывает такую же бурлящую реакцию при контакте с содой, а значит является не менее действенным в решении проблемы. Этот вариант будет более затратным, чем предыдущие, так как сока лимона понадобится достаточно много, однако запах вам понравится гораздо больше, чем после применения того же уксуса.
5. Сухая горчица + кипяток
Сухая горчица устраняет неприятный запах и жир. / Фото: moypodval.ru
Горчица также является хорошим способом борьбы с неприятным запахом. Кроме того, она хорошо справляется с жировыми отложениями, поэтому вдвойне эффективна. Достаточно засыпать в раковину 2-3 столовых ложки горчицы и залить кипятком (в среднем необходимо использовать один литр горячей воды). По истечению 20 минут следует хорошо промыть сток проточной водой.
Обратите внимание: Если раковина засорилась, то этот метод лучше не использовать, так как существует риск усугубить ситуацию.
6. Пищевая сода + эфирные масла + кипяток
Эфирные масла наполнят кухню приятным ароматом
Если вы хотите не только избавиться от ужасного запаха из раковины, но и добиться того, чтобы в кухне витал приятный аромат, используйте любое эфирное масло. Для этого насыпьте в раковину ½ стакана пищевой соды, добавьте несколько капель эфирного масла (например, апельсина, эвкалипта, лимона или чайного дерева) и оставьте на несколько часов. После этого смойте смесь кипятком и наслаждайтесь произведенным эффектом.
7. Горячий уксус
Горячий уксус можно использовать вместо кипятка. / Фото: o-remonte.info
Если у вас дома есть кофеварка и вы периодически очищаете ее горячим уксусом, то можете убить двух зайцев одновременно: после того, как мелкая бытовая техника будет чистой, вылейте использованный уксус в раковину. Повторяйте это действие регулярно, и тогда ваш слив всегда будет в идеальном состоянии. К тому же, это хороший вариант экономии. Также для профилактики несколько раз в месяц засыпайте в мойку пищевую соду и промывайте ее кипятком.
Если есть измельчитель отходов
1. Горячая вода + средство для мытья посуды
Подойдет любое средство для мытья посуды. / Фото: nadoremont.com
Первое, что вам необходимо сделать – дать промыться раковине мыльной водой, пока работает измельчитель. После того, как эта процедура будет выполнена, поставьте в раковину пробку, заполните ее горячей водой и добавьте несколько капель моющего средства для посуды – пусть вода промоет все естественным путем.
2. Кубики льда + соль + лимонная цедра
Лимонная цедра добавляется в самом конце
Если первый способ не помог, скорее всего лезвия измельчителя все еще загрязнены. Чтобы полностью привести их в порядок, проведите следующие манипуляции. Бросьте в слив несколько кубиков льда и 2-3 столовые ложки соли. Первый компонент позволяет устранить остатки пищи с лезвий измельчителя, а второй – очищает его со всех сторон. Это действие нужно повторить несколько раз, после чего добавить в слив цедру одного лимона. Результат вас приятно удивит.
3. Уксус и лимон в кубике льда
Лимон нужно предварительно заморозить
Еще один хороший способ заключается в следующем: нужно нарезать лимон на несколько частей, положить по одному кусочку в формы для кексов, залить дистиллированным белым уксусом и поставить в морозилку на 8-10 часов (лучше на ночь). Утром положите несколько лимонов в кубиках льда в раковину, запустите поток воды средней мощности и включите измельчитель.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии