Как быстро удалить всю грязь из стиральной машинки

Кто из нас хоть раз в жизни не использовал какую-либо вещь не по назначению? Некоторые делают это регулярно. Разве не интересно узнать, как отстираются вещи в посудомоечной машине? Или, что будет, если в стиралку залить жидкость для мытья посуды?

(Никогда не делайте этого!!!). Мы не призываем вас к таким рискованным экспериментам.

Сегодня обсудим новый рецепт уборки дома – мы будем чистить машину для стирки белья таблетками для посудомоечной машины.



Зачем? Ведь, казалось бы, ваша относительно новая стиральная машина безупречно чистая. Но почему-то вдруг из неё начинает неприятно пахнуть. Значит пришло время позаботиться о чистоте вашей стиралки так же, как она заботится о чистоте ваших вещей.

Почему мы выбрали для этого таблетки для посудомоечной машины?



Потому что таблетки — это очень мощное моющее средство. Они содержат в составе щёлочь, отбеливатель, активные вещества и ферменты, ингибиторы коррозии и другие ингредиенты. Производители бытовой техники рекомендуют проводить чистку как минимум один раз в год. Но не чаще, чем раз в месяц. Особенно это касается стиральных машин, в которых в результате контакта поверхностей с загрязнениями и активными моющими средствами могут появляться неприятные запахи, плесень и бактерии.



Начнём. У некоторых стиральных машин есть программа «Очистка барабана». Выбираем её. Если такой программы нет, то выбираем «Хлопок», температуру 60 градусов Цельсия и длительность работы 2,5 часа. Таблетки от посудомойки образуют пену, а вода становится грязной. Это заметно даже на глаз. После нескольких циклов смены воды к концу чистки она становится совершенно прозрачной.
Из барабана стиральной машины удалена вся грязь и ваша стиралка вновь стала чистой и ничем не пахнет.



Отличный результат.


