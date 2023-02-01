Каким должен быть правильный завтрак

Основное предубеждения относительно завтрака состоит в том, чтобы похудеть, то завтрак можно пропускать, говорят диетологи. Также многие руководствуются определенными мифами в отношении отдельных продуктов, на их взгляд полезных на завтрак. Поэтому некоторые мифы о полезных завтраках диетологи опровергают.



Завтрак обязательно должен быть, акцент нужно делать на углеводах, как сложных, так и простых, чтобы пополнить организм энергией. Ведь в первой половине дня обычно преобладает умственный труд, также максимально работают наши гормоны. Лучшими блюдами для завтрака врачи считают цельно зерновые каши. Рекомендуют готовить их или на молоке, разводя его наполовину с водой, либо на воде, ведь есть много людей, которые трудно воспринимают цельное молоко. Однако жиры организму нужны, потому в воду во время приготовления можно добавлять чайную ложку не рафинированного масла, а если позволяет здоровье, нет нарушения холестеринового обмена, то можно добавлять 5-7 гр масла.







Это нужно для того, чтобы стимулировать работу желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, и чтобы максимально улучшить и наладить работу печени. Поэтому завтрак должен быть не только углеводным, но и должен иметь еще и легкое желчегонное действие, чтобы очиститься от всего, что ночью образовалось и накопилось в желудочно-кишечном тракте. Например, от желчных кислот, которые накопились и достаточно концентрированными. Запустить работу организма, и помочь ему проснуться способен первый прием пищи. Если утром нет аппетита, а есть ощущение горечи во рту, тяжесть в желудке, дискомфорт — это надо проанализировать, отмечают диетологи. Поздний прием пищи, переедание на ночь, ночные перекусы обычно ведут к тому, что пропадает желание завтракать.



На диете — надо завтракать

Кофе недостаточно

Фреши — на перекус