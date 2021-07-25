Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Рассказ прислала Евгения из Минска:

— Хотелось бы рассказать историю своего бюджетного ремонта, который делали полтора года назад.

Однокомнатная квартира — площадью 34 квадратных метра. Досталась с голыми стенами и без напольного покрытия, но зато с плиткой в ванной.

Живем здесь втроем (я, супруг и маленький ребенок).

Специалисты уложили ламинат, подправили откосы у окон, покрасили стены и потолок.

Вся мебель — для компактного хранения. Например, купили кровать с газовыми подъемниками, которая заменяет большой шкаф в комнате. В ее огромной нише хранится сезонная одежда в вакуумных мешках, обувь и много других вещей.

У ребенка — отдельный комодик.

Еще часть вещей хранится в раздвижном шкафу в коридоре. Он разделен на две половины: для курток и обуви «на сейчас», для повседневной одежды, которая висит на плечиках. Также в коридоре есть антресоли над входом в ванную и шкаф для обуви.

Под телевизором — тоже вместительный комод.

На данный момент мест для хранения в квартире для семьи хватает.

Стол одновременно используем как рабочий уголок и обеденную зону. Ввиду того, что с маленьким ребенком редко получается покушать всем вместе, то для одного человека наличие компьютера на столе неудобств не доставляет.

Есть свои неудобства с ребенком в однокомнатной квартире — даже мощная вытяжка не всегда решает вопросы запахов от готовки еды. Но есть и один плюс — ребенок всегда в поле зрения, первые годы все равно никуда не отойдешь — нужен глаз да глаз. Поэтому на проем, который ведет в коридор, поставили деревянную калитку на защелке.

В ванной комнате плитку не меняли, заменили лишь всю сантехнику.

Всю мебель покупали по акциям, скидкам, из образцов на экспозиции и так далее. Выбирали подешевле и не под заказ. Из старой съемной квартиры привезли только телевизор, микроволновую печь, стиральную машину и мелочи типа посуды.

Ремонтом и обустройством квартиры занимались в сжатые сроки — нужно было освободить съемную квартиру и успеть обжиться до родов. В нашем распоряжении был всего один месяц.

После прочтения рассказов конкурса кухонь в «однушках» за 11 тысяч долларов считаем, что наш ремонт вполне бюджетный.

Смета (в долларах):

Отделочные работы — 1 тысяча.

Ламинат, краска, грунтовка — 700.

Жалюзи — 220.

Маленькая тумба — 50.

Комод под телевизор — 160.

Шкаф-купе в коридоре — 270.

Стол и стулья — 170.

Компьютерное кресло — 70.

Кровать — 149.

Матрас — 220.

Холодильник — 420.

Кухня (польская, готовый набор) — 760.

Духовка, плита — 300.

Вытяжка — 160.

Раковина, смеситель — 150.

Сантехника — 300.

Люстры — 40.

Итого: около 5 тысяч долларов.

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