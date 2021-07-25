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Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Рассказ прислала Евгения из Минска:

— Хотелось бы рассказать историю своего бюджетного ремонта, который делали полтора года назад.

Однокомнатная квартира — площадью 34 квадратных метра. Досталась с голыми стенами и без напольного покрытия, но зато с плиткой в ванной.

Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Живем здесь втроем (я, супруг и маленький ребенок).

Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Специалисты уложили ламинат, подправили откосы у окон, покрасили стены и потолок.

Вся мебель — для компактного хранения. Например, купили кровать с газовыми подъемниками, которая заменяет большой шкаф в комнате. В ее огромной нише хранится сезонная одежда в вакуумных мешках, обувь и много других вещей.

У ребенка — отдельный комодик.

Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Еще часть вещей хранится в раздвижном шкафу в коридоре. Он разделен на две половины: для курток и обуви «на сейчас», для повседневной одежды, которая висит на плечиках. Также в коридоре есть антресоли над входом в ванную и шкаф для обуви.

Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Под телевизором — тоже вместительный комод.

Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

На данный момент мест для хранения в квартире для семьи хватает.

Стол одновременно используем как рабочий уголок и обеденную зону. Ввиду того, что с маленьким ребенком редко получается покушать всем вместе, то для одного человека наличие компьютера на столе неудобств не доставляет.

Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Есть свои неудобства с ребенком в однокомнатной квартире — даже мощная вытяжка не всегда решает вопросы запахов от готовки еды. Но есть и один плюс — ребенок всегда в поле зрения, первые годы все равно никуда не отойдешь — нужен глаз да глаз. Поэтому на проем, который ведет в коридор, поставили деревянную калитку на защелке.

В ванной комнате плитку не меняли, заменили лишь всю сантехнику.

Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Всю мебель покупали по акциям, скидкам, из образцов на экспозиции и так далее. Выбирали подешевле и не под заказ. Из старой съемной квартиры привезли только телевизор, микроволновую печь, стиральную машину и мелочи типа посуды.

Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Ремонтом и обустройством квартиры занимались в сжатые сроки — нужно было освободить съемную квартиру и успеть обжиться до родов. В нашем распоряжении был всего один месяц.

Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

После прочтения рассказов конкурса кухонь в «однушках» за 11 тысяч долларов считаем, что наш ремонт вполне бюджетный.

Смета (в долларах):

  • Отделочные работы — 1 тысяча.
  • Ламинат, краска, грунтовка — 700.
  • Жалюзи — 220.
  • Маленькая тумба — 50.
  • Комод под телевизор — 160.
  • Шкаф-купе в коридоре — 270.
  • Стол и стулья — 170.
  • Компьютерное кресло — 70.
  • Кровать — 149.
  • Матрас — 220.
  • Холодильник — 420.
  • Кухня (польская, готовый набор) — 760.
  • Духовка, плита — 300.
  • Вытяжка — 160.
  • Раковина, смеситель — 150.
  • Сантехника — 300.
  • Люстры — 40.

Итого: около 5 тысяч долларов.

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