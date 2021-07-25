Мой бюджетный ремонт: светлая компактная "однушка" для троих

Рассказ прислала Евгения из Минска:
— Хотелось бы рассказать историю своего бюджетного ремонта, который делали полтора года назад.
Однокомнатная квартира — площадью 34 квадратных метра. Досталась с голыми стенами и без напольного покрытия, но зато с плиткой в ванной.
Живем здесь втроем (я, супруг и маленький ребенок).
Специалисты уложили ламинат, подправили откосы у окон, покрасили стены и потолок.
Вся мебель — для компактного хранения. Например, купили кровать с газовыми подъемниками, которая заменяет большой шкаф в комнате. В ее огромной нише хранится сезонная одежда в вакуумных мешках, обувь и много других вещей.
У ребенка — отдельный комодик.
Еще часть вещей хранится в раздвижном шкафу в коридоре. Он разделен на две половины: для курток и обуви «на сейчас», для повседневной одежды, которая висит на плечиках. Также в коридоре есть антресоли над входом в ванную и шкаф для обуви.
Под телевизором — тоже вместительный комод.
На данный момент мест для хранения в квартире для семьи хватает.
Стол одновременно используем как рабочий уголок и обеденную зону. Ввиду того, что с маленьким ребенком редко получается покушать всем вместе, то для одного человека наличие компьютера на столе неудобств не доставляет.
Есть свои неудобства с ребенком в однокомнатной квартире — даже мощная вытяжка не всегда решает вопросы запахов от готовки еды. Но есть и один плюс — ребенок всегда в поле зрения, первые годы все равно никуда не отойдешь — нужен глаз да глаз. Поэтому на проем, который ведет в коридор, поставили деревянную калитку на защелке.
В ванной комнате плитку не меняли, заменили лишь всю сантехнику.
Всю мебель покупали по акциям, скидкам, из образцов на экспозиции и так далее. Выбирали подешевле и не под заказ. Из старой съемной квартиры привезли только телевизор, микроволновую печь, стиральную машину и мелочи типа посуды.
Ремонтом и обустройством квартиры занимались в сжатые сроки — нужно было освободить съемную квартиру и успеть обжиться до родов. В нашем распоряжении был всего один месяц.
После прочтения рассказов конкурса кухонь в «однушках» за 11 тысяч долларов считаем, что наш ремонт вполне бюджетный.
Смета (в долларах):
- Отделочные работы — 1 тысяча.
- Ламинат, краска, грунтовка — 700.
- Жалюзи — 220.
- Маленькая тумба — 50.
- Комод под телевизор — 160.
- Шкаф-купе в коридоре — 270.
- Стол и стулья — 170.
- Компьютерное кресло — 70.
- Кровать — 149.
- Матрас — 220.
- Холодильник — 420.
- Кухня (польская, готовый набор) — 760.
- Духовка, плита — 300.
- Вытяжка — 160.
- Раковина, смеситель — 150.
- Сантехника — 300.
- Люстры — 40.
Итого: около 5 тысяч долларов.
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