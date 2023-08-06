21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Известный фотограф Ондер Теркмен не ставит перед собой цель выискать в каждом крупном городе тайные места, узкие улочки, о которых будет знать только он и местные жители. Наоборот, он, прихватив с собой камеру, отправляется в самые туристические места – однако делает снимки с таких ракурсов, о которых многие фотографы и уж тем более туристы даже не догадались бы. Нестандартный взгляд на известные места – в нашей подборке.







Париж, Франция







Рим, Италия







Чикаго, США







Венеция, Италия







Гальштат, Австрия







Стамбул, Турция







Париж, Франция







Самуй, Таиланд







Валенсоль, Франция







Амстердам, Голландия







Стамбул, Турция







Стамбул, Турция







Лондон, Великобритания







Чикаго, США







Амстердам, Голландия







Лондон, Великобритания







Венеция, Италия







Лондон, Великобритания







Нью-Йорк, США







Рим, Италия







Женева, Швейцария



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