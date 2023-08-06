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21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Известный фотограф Ондер Теркмен не ставит перед собой цель выискать в каждом крупном городе тайные места, узкие улочки, о которых будет знать только он и местные жители. Наоборот, он, прихватив с собой камеру, отправляется в самые туристические места – однако делает снимки с таких ракурсов, о которых многие фотографы и уж тем более туристы даже не догадались бы. Нестандартный взгляд на известные места – в нашей подборке.

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Париж, Франция

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Рим, Италия

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Чикаго, США

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Венеция, Италия

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Гальштат, Австрия

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Стамбул, Турция

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Париж, Франция

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Самуй, Таиланд

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Валенсоль, Франция

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Амстердам, Голландия

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Стамбул, Турция

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Стамбул, Турция

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Лондон, Великобритания

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Чикаго, США

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Амстердам, Голландия

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Лондон, Великобритания

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Венеция, Италия

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Лондон, Великобритания

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Нью-Йорк, США

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Рим, Италия

21 знаменитое место в мире с самых небанальных ракурсов

Женева, Швейцария

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