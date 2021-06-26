5 заброшенных островов-призраков, где раньше жили люди

Заброшенные города стали так популярны в последнее время, что иногда туристов там может оказаться слишком много, чтобы почувствовать по-настоящему опустение и удаленность города. Совсем другая история с оставленными островами, где некогда были поселения, теперь не осталось ни живой души. На острова добраться гораздо сложнее, и потому ощущение заброшенности ощущается там по-особому остро.
Остров Хасима, Япония
Остров Хасима.
Оставлен населением: 1974 год.
Некогда здесь добывали уголь и эта промышленность кормила все население острова. в 30-е годы прошлого века здесь, кроме шахт, появились также и военные заводы. Уголь добывали усиленно и рьяно — шахты вырыли на глубину 600 метров ниже уровня моря. Работа была очень тяжелой, поэтому во время войны японцы стали привозить сюда пленных китайцев и корейцев, многие из которых умерли от слишком тяжелых условий труда. Людей здесь хватало — здесь было 30 больших жилых корпусов, 25 магазинов, школа, бассейны, больницы и собственное кладбище. К 70-м годам угольная промышленность на Хасиме стала сходить на нет и в 1974 годы все шахты на острове закрыли.
Как можно посетить: Добраться на остров можно только через специальные туристические агентства и только на разрешенной территории острова, так как большая его часть находится в аварийном состоянии.
Заброшенный остров у берегов Японии.
Остров жил за счет угольной промышленности.
Японский остров Хасима.
Хасима.
Остров Повелья, Италия
Остров Повелья.
Оставлен населением: 1968 год
В 1776 году на этом острове был создан карантинный изолятор для моряков, которые приплывали в Венецию. В начале ХХ века этот остров снова использовали для карантина, а в 1922 году на острове открыли психиатрическую больницу, которая, собственно, и просуществовала до 1968 года. Местные слухи утверждают, что почва на острове до 50% состоит из останков умерших на острове людей.
В 2014 году Италия объявила тендер на остров, чтобы сдать его на 99 лет. Предполагается, что здание больницы будет превращено в отель.
Повелья у Венеции.
Как можно посетить: В Венеции можно найти владельцев лодки, которые за плату покатают вас вокруг острова. Некоторых владельцев лодки можно убедить разрешить вам походить ногами по самому острову — законодательно это не запрещено.
Остров Холланд, США
Остров Холланд.
Оставлен населением: 1918 год
Остров Холланд находится в Чесапикском заливе в штате Мэриленд. На нем жили люди еще в 1600-х годов, в 1850 здесь было целое сообщество рыболовов и фермеров. Тут стояло 70 домов, были магазины, почта, школа, церковь, а местные жители собирали устриц и ловили крабов. Однако увидеть все это, увы, уже не удастся: начиная с 1914 года остров начал постепенно разрушаться и уходить под воду. Здания одно за одним стали уходить под воду, и последний дом, который облюбовали пеликаны, еще некоторое время привлекал туристов, пока в 2010 году и он не разрушился.
Как можно посетить: Сюда свободно можно добраться на любом частном водном транспорте с берега, однако делать это имеет смысл только во время отлива, так как от острова остался только небольшой участок суши с обломками дома, которые во время прилива почти полностью покрывает водой.
Последний дом на острове Холланд с пеликанами.
Остров сейчас во время прилива.
Остров Хершел, Канада
Остров Хершел.
Оставлен населением: 1960-е
Этот остров долгое время использовался китобоями для стоянки, пока его в 1826 году не обнаружил Джон Франклин во время экспедиции и не дал ему имя — в честь своего друга Джона Гершеля, известного английского ученого. Здесь были дома, китобойный центр, полицейское управление и даже четыре кладбища. Все это было постепенно осталено из-за того, что большую часть года воды вокруг да и сам остров покрывается льдом.
Как можно посетить: С июля по ноябрь, когда здесь меньше всего льдов, до острова можно добраться на лодке или каяке. Местные жители предупреждают желающих посетить Хершел, что в воде могут встретиться брошенные гарпуны.
Бывшее поселение китобоев.
Заброшенный остров в Канаде.
Остров Хирта, Шотландия
Остров Хирта.
Оставлен населением: 1930-е
Несмотря на то, что люди жили на этом острове с доисторических времен, ужасная погода и отсутствие возможности выращивать овощи заставили местное население перебраться в 1930-е в более лояльные по климату поселения. История эвакуации острова стала сюжетом для полнометражного фильма «Край света» режиссёра Майкла Пауэлла, хотя снимали этот фильм на совершенно другом острове.
Как можно посетить: На остров можно добраться на частном судне с берега Шотландии, ограничений в посещении нет. Более того, в рядом находящихся поселениях можно найти организованные экскурсии на остров.
Остров Хирта с дикими овцами.
Заброшенный остров в Шотландии.
Хирта в Шотландии.
Остров Хирта.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии